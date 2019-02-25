Gündem Marketi soyan hırsız yakalanınca itirafı ile şaşırttı
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Ankara'da silahlı market soygunu

Marketi soyan hırsız yakalanınca itirafı ile şaşırttı

Sincan'da bir market zincirinin şubesine giren kar maskeli hırsız kasiyere silah doğrultarak 17 bin 936 lirayı gasp etti. Kaçan şüpheli polis ve mahalle bekçileri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Hırsız sorgusunda soygunu birlikte markette çalışan bir arkadaşıyla birlikte planladıklarını itiraf etti.

Haber Merkezi AA
Marketi soyan şüpheli Oğuzhan S. polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Marketi soyan şüpheli Oğuzhan S. polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'da markete giren kar maskeli kişi silah zoruyla kasadaki 17 bin 936 lirayı alarak kaçtı. Kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli soygunu söz konusu markette çalışan bir arkadaşıyla planladıklarını itiraf etti.

18 BİN LİRAYI ÇALARAK KAÇTI

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde kar maskesi takarak Sincan Mareşal Çakmak Mahallesi 24. Sokak'taki bir market zincirinin şubesine giren Oğuzhan S. (24) kasiyere silah doğrultarak kasadaki 17 bin 936 lirayı gasbetti.

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Olay sonrası kaçan Oğuzhan S, Yiğit Sokak ile Ankara Caddesi kavşağında bölgeye sevk edilen polis ve mahalle bekçileri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Üzerinde suç aleti tabanca ve kar maskesi ile siyah bir çanta içinde gasbettiği 17 bin 936 lira ele geçirilen Oğuzhan S, Yenikent'teki bir plastik geri dönüşüm fabrikasında işçi olarak çalıştığını belirtti.

MARKETTE ÇALIŞAN ARKADAŞI İLE PLANLADIKLARINI İTİRAF ETTİ

Sorgusunda maddi sıkıntılar yüzünden soygunu gerçekleştirdiğini ve suç aleti silahı da 2 yıl önce Altındağ Yenidoğan'da tanımadığı bir şahıstan 2 bin lira karşılığında aldığını iddia eden Oğuzhan S, soygunu söz konusu markette çalışan arkadaşı Samet Y. (24) ile planladıklarını itiraf etti.

Bunun üzerine market çalışanı Samet Y. de gözaltına alınarak Oğuzhan S. ile Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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