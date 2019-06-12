Gündem Maskeyi düşürdü CHPye hedef oldu
ORDU

Maskeyi düşürdü CHP’ye hedef oldu

CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun öfke kontrolünden çıkarak ‘it’ diye hakaret ettiği Ordu Valisi Seddar Yavuz hedef haline geldi. Vali Yavuz’un bir okulda öğretmenlere yaptığı konuşmada “Atatürk’ü çok abartmaya gerek yok, o kadar abartmayın, bu ülkede 10 senede bir Atatürk kadar biri çıkar” dediği iddiası yalan çıktı.

Şahin Şen Yeni Şafak
Ordu Valisi Seddar Yavuz
Ordu Valisi Seddar Yavuz

İmamoğlu’nun terbiye sınırını aşan ifadelerini kamuoyuyla paylaşan Ordu Valisi Seddar Yavuz, CHP’liler tarafından hedef alındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Vali Yavuz’a iftira atarak İmamoğlu’nun ayıbını örtme telaşı içine girdi.

CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun terbiye sınırlarını aşarak ‘it’ diye hakaret ettiği Ordu Valisi Seddar Yavuz hedef haline geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Vali Yavuz’un bir okulda öğretmenlere yaptığı konuşmada “Atatürk’ü çok abartmaya gerek yok, o kadar abartmayın, bu ülkede 10 senede bir Atatürk kadar biri çıkar” dediğini iddia etti. Elinde hiçbir belge veya kayıt olmadan "Birkaç kişi böyle söyledi” diyen Adıgüzel’e jet bir yalanlama geldi.

BAŞKAN DA ŞAHİT

Bahse konu toplantıya Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş ve diğer yetkililerle katıldıklarını aktaran Vali Yavuz, “Burada öğretmenlerle yaptığımız sohbette, öğrencilerimize medeniyet değerlerimiz, doğru meslek seçimi, ahlaklı ve iyi insan olarak yetişmeleri konularında tavsiyelerde bulunduğumu ifade ettim. Selçuklu’nun Osmanlı’ya, Osmanlı’nın Türkiye Cumhuriyeti’ne rakip olmadığını ve şanlı Türk tarihinin birer parçası ve devamı olduğunu ifade ettim” dedi.

TUTANAK CHP’Yİ YALANLADI

Her okul ziyaretinde toplantının içeriği ve yapılan konuşmalara ilişkin düzenli olarak tutanak tutulduğunu aktaran Vali Yavuz, bahse konu tutanağı paylaştı. 4 okul müdür yardımcısı ve okul müdürü tarafından imzalanan ve 15 Mayıs’ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün elektronik postası üzerinden İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarına gönderilen tutanakta, Adıgüzel’in iddia ettiği sözlerin yer almadığı gözlendi.

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  • İftira kampanyası
  • 30 yıllık meslek hayatının hiçbir döneminde cumhuriyete, Atatürk’e ve Türk büyüklerine dil uzatmadığını vurgulayan Seddar Yavuz, “Şahsımı; ‘çamur at izi kalsın’ mantığı içinde, bir kavgada dahi söylenmeyecek küfür ve hakaretleri yapanların suçlarını örtbas etmek, şahsımı toplumda itibarsızlaştırmak ve linç etmek üzere bir iftira kampanyası başlattıklarını üzüntüyle görüyorum” ifadelerini kullandı.

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CHP adayının valiye küfür ettiği görüntüler ortaya çıktı
OYNAT 00:35
CHP adayının valiye küfür ettiği görüntüler ortaya çıktı
CHP İstanbul adayı, Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonu kullanma hakkı olmadığı halde içeriye girmeye çalıştı. Ancak polisler kuralları hatırlatarak içeri almayacaklarını söyledi. Bunun üzerine CHP İstanbul adayı, Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret etti. Ordu Valiliği'nce CHP İstanbul adayı ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un, kent ziyareti dönüşü havalimanının VIP bölümünde çıkan tartışmada, Vali Seddar Yavuz ile polis memurlarına hakaret ettiği iddiasıyla cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

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