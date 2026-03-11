Meclis'te 'savaş' oturumu

Birleşimi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yönetti. TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin talebi üzerine İran'daki son gelişmelerle ilgili gelişmeler kapalı oturumda gerçekleştirildi. Kapalı oturuma ilişkin önergenin kabul edilmesinden sonra, Genel Kurul salonundaki dinleyici ve gazeteciler dışarı çıkarıldı. Salonda sadece milletvekilleri ile yeminli stenograflar ve sağır dilsiz kavaslar kaldı. Basın koridorunun Genel Kurul'a bitişiğindeki gazete odaları da boşaltıldı.

BUGÜN YAŞANANLAR GEÇİCİ KRİZ DEĞİL

Kapalı oturum öncesinde Genel Kurul'un açılışında konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, “Bugün yaşananlar geçici bir kriz olarak asla nitelendirilemez Asıl böyle dönemlerde konuşmak vicdani bir sorumluluktur. Türkiye Cumhuriyeti böyle zamanlarda susamaz, Gazi Meclisimiz böyle zamanlarda susamaz” dedi.

EN AĞIR BEDELİ SİVİLLER ÖDÜYOR

ABD ve İsrail'in İran'a dönük saldırılarında en ağır bedeli sivillerin ödediğini ifade eden Kurtulmuş şunları kaydetti: “Uluslararası sistem ağır bir çözülme sürecinde. Enerji güvenliğinden ticaret yollarına göç hareketlerine kadar pek çok başlıkta yeni kırılmaların yaşanması kaçınılmaz hale gelecektir. Ateşin büyümesi onu uzaktan izleyenleri de içine çeker. Saldırıların derhal durdurulması bugün herkes için bir zorunluluktur. Türkiye'nin ortaya koyduğu diplomasi trafiğini bu çerçevede değerlendirmek gerekiyor.”

SUSKUNLUK ZULMÜN SINAĞIDIR

“Bölgemizde yaşanan her sarsıntının terör örgütleri ve vekalet unsurları eliyle yeni bir istikrarsızlık zeminine dönüştürülmesine ve 'Terörsüz Türkiye' sürecinin akamete uğratılmasına da asla müsaade edilmeyecektir. Böylesi bir zamanda en ağır bedeli siviller ödüyor. Gazze ve İran'da yaşanan acılar arasında fark yok. Suskunluk, zulmün sığınağıdır. Uluslararası sistem ağır bir çözülme sürecinde.”







