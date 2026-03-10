Yeni Şafak
Kimse ateşe benzinle gitmesin

Uğur Duyan
04:0010/03/2026, Salı
Numan Kurtulmuş.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamento muhabirleriyle bir araya geldiği iftar programında ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla tırmanan gerilime ilişkin uyarılarda bulundu.

Kurtulmuş, savaşın durdurulması için herkesin sorumluluk alması gerektiğini belirterek, "Bu ateşe kimse benzinle gitmesin, bu ateşi söndürmek için herkes elindeki imkanları seferber etsin" dedi. Kurtulmuş, Türkiye'nin bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi için diplomasi çağrısını başından beri dile getirdiğini belirterek, ülkenin krizlerin içine çekilmesine izin verilmeyeceğini ifade etti. Kurtulmuş, İran'a yönelik saldırılar için "Savaş asla çözüm yolu olamaz" dedi. Türkiye'nin hem haksızlıklara karşı söz söylemeye devam edeceğini hem de iç cephesini güçlendirerek güçlü şekilde yoluna devam edeceğini kaydetti.



