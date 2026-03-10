Kimse ateşe benzinle gitmesin

Kurtulmuş, savaşın durdurulması için herkesin sorumluluk alması gerektiğini belirterek, "Bu ateşe kimse benzinle gitmesin, bu ateşi söndürmek için herkes elindeki imkanları seferber etsin" dedi. Kurtulmuş, Türkiye'nin bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi için diplomasi çağrısını başından beri dile getirdiğini belirterek, ülkenin krizlerin içine çekilmesine izin verilmeyeceğini ifade etti. Kurtulmuş, İran'a yönelik saldırılar için "Savaş asla çözüm yolu olamaz" dedi. Türkiye'nin hem haksızlıklara karşı söz söylemeye devam edeceğini hem de iç cephesini güçlendirerek güçlü şekilde yoluna devam edeceğini kaydetti.