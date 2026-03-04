Dünya sistemi çatır çatır çatırdıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2.Dünya Savaşı sonrası kurulan dünya sisteminin çatır çatır çatladığını söyledi. Erdoğan, TBMM’de düzenlenen iftarda milletvekilleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Erdoğan’ın gündeminde ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları vardı. Erdoğan şunları kaydetti:

DÜNYA ISINIYOR, ISITILIYOR

Topyekûn dünya kritik dönemlerden geçiyor. Uluslararası kurum ve kuruluşların etkisizleştiği, güç dengesinin giderek bozulduğu, uluslararası anlaşmaların yamalı bohçaya döndüğü, geleneksel diplomasi anlayışının terk edildiği bir eksen kaynamasını hep beraber tecrübe ediyoruz. II. Dünya Savaşı sonrası kurulan dünya sistemi tabiri caizse çatır çatır çatırdıyor, temelinden sarsılıyor. Dünya ısınıyor, ısıtılıyor. Küresel adaletsizlik daha da derinleşiyor, kronikleşiyor. Eski düzen yıkılırken yerine neyin konulacağı tam olarak bilinmiyor. Dünyanın kaba kuvvetin ve güçlünün hukukunun işletildiği kaotik döneme sürükleniyor.

KENDİ PUTLARINI YİYORLAR

Komşumuz İran'a yönelik saldırılarla başlayan sürece şahitlik ediyoruz. BM sisteminin sembolize ettiği egemen eşitlik, anlaşmazlıkların diplomasiyle çözümü gibi prensipler bizzat bu sistemin kurucuları tarafından acıkınca yenilen putlara dönüştürülmüş durumda. Yıllardır bize hukuk, insan hak ve hürriyetlerinden bahsedenlerin bizzat kendileri bu değerleri yok sayıyor. Çiğnemekte hiçbir beis görmüyorlar.

BİZ BARIŞTAN TARAFIZ

Belirsizlik, gerilim, çatışma ve hukuksuzluğun norm haline geldiği böyle hassas konjonktürde Türkiye'nin tavrı bellidir. Biz bölgemiz ve insanlığı ilgilendiren meselelerde asla tarafsız değiliz. Biz kardeşlerimiz ve komşularımızın huzurunu bozan hadiselerde tarafsız değiliz. Tüm dünyanın geleceğini tehdit eden konularda tarafsız değiliz. Türkiye olarak sulhu sükunun tarafındayız. Savaş yerine barışın tarafındayız. Öldürmenin, katletmenin, haydutların, soykırımcıların değil hakkın, hakikatin, insanı yaşatmanın tarafındayız.

HAYDUTLARA KARŞI DİRAYETLİ OLACAĞIZ

Yakın çevremizde füzeler havada uçuşurken 86 milyonun tek bir ferdinin kılına dahi zarar gelmemesi için dikkatli, temkinli, sabırlı, fakat haydutlar karşısında bir o kadar dirayetli olmaya devam edeceğiz. Dünyanın fırtınalı sularda seyrettiği günümüzde altyapı, ekonomi, diplomasi, ordu, savunma sanayimizi güçlendirerek, milli birliğimizi tahkim ederek Türkiye Yüzyılı'na hazırlanıyoruz.





Sistem kural bazlı değil

Ev sahibi olarak iftarda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda iftarların kan ve gözyaşıyla açıldığını belirtti. Kurtulmuş, uluslararası sistemin 'kural bazlı' olmaktan çıktığını, güçlülerin belirleyici olduğu yeni bir döneme girildiğini söyledi. Kurtulmuş, Türkiye’nin bu süreçte güçlü olmak zorunda olduğunu vurgulayarak Terörsüz Türkiye sürecine dikkat çekti.



