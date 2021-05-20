Meral Akşener Çayeli'nde de protesto edildi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'İsrail Başbakanı Netanyahu benzetmesi' nedeniyle Rize'nin İkizdere ilçesinden sonra ziyaret için gittiği Çayeli ilçesinde de vatandaşlar tarafından protesto edildi.
İkizdere'deki ziyaretin ilerleyen dakikalarında bazı vatandaşlarla İYİ Partili heyet arasında başlayan sözlü tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Araya giren kolluk kuvvetleri müdahale ederek kavgayı ayırdı. Meral Akşener bunun üzerine programını yarıda bırakarak İkizdere'den ayrıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yarıda kalan İkizdere ilçesindeki programlarının ardından Çayeli ilçesine geçti. Burada bazı vatandaşlar "terörist Akşener" şeklinde slogan attı.
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Bu sırada, "Cumhurbaşkanı Meral Akşener" sloganı atan İYİ Parti'liler ile protestocu grup arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçleri, Akşener ve parti yöneticilerinin içinde bulunduğu aracın çevresinde önlem aldı.
Polis ve bazı vatandaşların uyarısıyla tepkilerin azalması üzerine Akşener, esnaf ziyaretine başladı.
POLİS EŞLİĞİNDE İLÇEDEN AYRILDI
Bunun üzerine kalabalık bir grup, Akşener'e yönelik protestolarını sürdürdü. Kalabalık arasında bulunan bazı kişilerin araçlara su şişesi, domates ve ayakkabı attıkları gözlendi.
Akşener, tepkilerin yeniden artması üzerine aracıyla polis eşliğinde ilçeden ayrılarak Trabzon'a hareket etti.