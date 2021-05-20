Meral Akşener Çayeli'nde de protesto edildi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindeki partililer esnaf ziyareti için Rize'nin İkizdere ilçesine geldi ancak vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.

Vatandaşlar Akşener'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya benzetmesi nedeniyle protesto etti.

PROGRAMI YARIDA KALDI

İkizdere'deki ziyaretin ilerleyen dakikalarında bazı vatandaşlarla İYİ Partili heyet arasında başlayan sözlü tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Araya giren kolluk kuvvetleri müdahale ederek kavgayı ayırdı. Meral Akşener bunun üzerine programını yarıda bırakarak İkizdere'den ayrıldı.

OYNAT 02:13 İYİ Partililer Rize esnafını yumrukladı Akşener programını yarıda kesip bölgeden ayrıldı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize'nin İkizdere ilçesini ziyareti sırasında heyet ile bir grup arasında yumruklu kavga yaşandı. Akşener, programını yarıda keserek İkizdere'den ayrıldı. İlçede esnaf ziyareti gerçekleştirdiği sırada bazı vatandaşlarla İYİ Partili heyet arasında sözlü tartışma başladı. Tartışma alevlenerek yumruklu kavgaya dönüştü. Araya giren kolluk kuvvetleri müdahale ederek kavgayı ayırdı. Meral Akşener bunun üzerine programını yarıda bırakarak İkizdere'den ayrıldı. BiP'te paylaş

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ÇAYELİ'DE DE TEPKİYLE KARŞILANDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yarıda kalan İkizdere ilçesindeki programlarının ardından Çayeli ilçesine geçti. Burada bazı vatandaşlar "terörist Akşener" şeklinde slogan attı.

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AA

Bu sırada, "Cumhurbaşkanı Meral Akşener" sloganı atan İYİ Parti'liler ile protestocu grup arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçleri, Akşener ve parti yöneticilerinin içinde bulunduğu aracın çevresinde önlem aldı.

Polis ve bazı vatandaşların uyarısıyla tepkilerin azalması üzerine Akşener, esnaf ziyaretine başladı.

POLİS EŞLİĞİNDE İLÇEDEN AYRILDI

Bunun üzerine kalabalık bir grup, Akşener'e yönelik protestolarını sürdürdü. Kalabalık arasında bulunan bazı kişilerin araçlara su şişesi, domates ve ayakkabı attıkları gözlendi.

AA

Akşener, tepkilerin yeniden artması üzerine aracıyla polis eşliğinde ilçeden ayrılarak Trabzon'a hareket etti.

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FOTOĞRAF 21 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saat 11.00 sıralarında uçakla Trabzon Havalimanı’na geldi. Burada halk oyunları ekibinin horon gösterileri ile karşılanan Akşener, ardından kara yolu ile Rize’ye hareket etti. İl sınırında partililer tarafından karşılanan Akşener, İkizdere ilçesine geçti. Esnaf ziyaretinde bulunan Akşener, burada bir hanımefendinin Millet İttifakı'nın ortağı HDP ile neden işbirliği yapıyorsunuz sorusuna sert çıktı. Akşener, Bu nasıl bir iftiradır. Sizi Allah'a havale ediyorum. Meral Akşener'e diyorsunuz be ayıp ayıp. Hadi orada hadi diye karşılık verdi. Ziyaretin ilerleyen dakikalarında Akşener, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'Netanyahu' benzetmesi yapması nedeniyle vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Bu sırada tepkili vatandaş ve esnaf ile İYİ Partililer arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içinde yumruklu kavgaya dönüştü. Arbedeye polis ekipleri müdahale etti. Akşener, tepkiler üzerine esnaf ziyaretini iptal etti ve İkizdere’den ayrılmak zorunda kaldı. Ayrıca Meral Akşener'in ilçeye geleceğini öğrenen vatandaşların tepkilerini dile getirmek için yol kenarındaki tabelaya yazdığı İsrail uşağı Meral yazısı da dikkat çekti. İyi Parti'li heyetin konvoyunun güzergahına Burası Rize, laf ettirmeyiz reise pankartı da asıldı. Meral Akşener'e Rize ziyaretinde 'Netanyahu' tepkisi: Vatandaşlarla partililer arasında yumruklu kavga çıktı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'nin İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti yaptı. Akşener burada bir kadınının kendisine HDP ile ittifak yaptıkları için tepki göstermesine "Hadi oradan" diyerek karşılık verdi. Ziyaretin ilerleyen dakikalarında Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'Netanyahu' benzetmesi nedeniyle vatandaşların tepkisiyle de karşılaştı. Esnaf ve vatandaşlar ile partililer arasında yumruklu kavga yaşandı. Ziyaretini iptal eden Akşener ilçe merkezinden ayrılmak zorunda kaldı. BiP'te paylaş

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