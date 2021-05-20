Gündem Meral Akşener Çayelinde de protesto edildi
RİZE

Meral Akşener Çayeli'nde de protesto edildi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'İsrail Başbakanı Netanyahu benzetmesi' nedeniyle Rize'nin İkizdere ilçesinden sonra ziyaret için gittiği Çayeli ilçesinde de vatandaşlar tarafından protesto edildi.

Haber Merkezi AA İHA
Meral Akşener Çayelinde de protesto edildi
Akşener polis eşliğinde ilçeden ayrıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindeki partililer esnaf ziyareti için Rize'nin İkizdere ilçesine geldi ancak vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.

Vatandaşlar Akşener'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya benzetmesi nedeniyle protesto etti.

Rizelilerden Akşener'e protesto: Cumhurbaşkanımıza 'katil' diyeni istemiyoruz
OYNAT 01:20
Rizelilerden Akşener'e protesto: Cumhurbaşkanımıza 'katil' diyeni istemiyoruz
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Rize ziyaretinde vatandaşlar tarafından protesto edildi. Akşener'in olduğu binanın çevresinde toplanan kalabalık 'Cumhurbaşkanımıza 'katil' diyeni istemiyoruz' diye seslenerek 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları attı.

PROGRAMI YARIDA KALDI

İkizdere'deki ziyaretin ilerleyen dakikalarında bazı vatandaşlarla İYİ Partili heyet arasında başlayan sözlü tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Araya giren kolluk kuvvetleri müdahale ederek kavgayı ayırdı. Meral Akşener bunun üzerine programını yarıda bırakarak İkizdere'den ayrıldı.

İYİ Partililer Rize esnafını yumrukladı Akşener programını yarıda kesip bölgeden ayrıldı
OYNAT 02:13
İYİ Partililer Rize esnafını yumrukladı Akşener programını yarıda kesip bölgeden ayrıldı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize'nin İkizdere ilçesini ziyareti sırasında heyet ile bir grup arasında yumruklu kavga yaşandı. Akşener, programını yarıda keserek İkizdere'den ayrıldı. İlçede esnaf ziyareti gerçekleştirdiği sırada bazı vatandaşlarla İYİ Partili heyet arasında sözlü tartışma başladı. Tartışma alevlenerek yumruklu kavgaya dönüştü. Araya giren kolluk kuvvetleri müdahale ederek kavgayı ayırdı. Meral Akşener bunun üzerine programını yarıda bırakarak İkizdere'den ayrıldı.


ÇAYELİ'DE DE TEPKİYLE KARŞILANDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yarıda kalan İkizdere ilçesindeki programlarının ardından Çayeli ilçesine geçti. Burada bazı vatandaşlar "terörist Akşener" şeklinde slogan attı.

AA

Bu sırada, "Cumhurbaşkanı Meral Akşener" sloganı atan İYİ Parti'liler ile protestocu grup arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçleri, Akşener ve parti yöneticilerinin içinde bulunduğu aracın çevresinde önlem aldı.

Polis ve bazı vatandaşların uyarısıyla tepkilerin azalması üzerine Akşener, esnaf ziyaretine başladı.

POLİS EŞLİĞİNDE İLÇEDEN AYRILDI

Bunun üzerine kalabalık bir grup, Akşener'e yönelik protestolarını sürdürdü. Kalabalık arasında bulunan bazı kişilerin araçlara su şişesi, domates ve ayakkabı attıkları gözlendi.

AA

Akşener, tepkilerin yeniden artması üzerine aracıyla polis eşliğinde ilçeden ayrılarak Trabzon'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası


Meral Akşener'e Rize ziyaretinde 'Netanyahu' tepkisi: Vatandaşlarla partililer arasında yumruklu kavga çıktı
FOTOĞRAF 21
Title
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saat 11.00 sıralarında uçakla Trabzon Havalimanı’na geldi. Burada halk oyunları ekibinin horon gösterileri ile karşılanan Akşener, ardından kara yolu ile Rize’ye hareket etti.
Title
İl sınırında partililer tarafından karşılanan Akşener, İkizdere ilçesine geçti.
Title
Esnaf ziyaretinde bulunan Akşener, burada bir hanımefendinin Millet İttifakı'nın ortağı HDP ile neden işbirliği yapıyorsunuz sorusuna sert çıktı. Akşener, Bu nasıl bir iftiradır. Sizi Allah'a havale ediyorum. Meral Akşener'e diyorsunuz be ayıp ayıp. Hadi orada hadi diye karşılık verdi.
Title
Ziyaretin ilerleyen dakikalarında Akşener, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'Netanyahu' benzetmesi yapması nedeniyle vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.
Title
Bu sırada tepkili vatandaş ve esnaf ile İYİ Partililer arasında tartışma çıktı.
Title
Tartışma kısa süre içinde yumruklu kavgaya dönüştü.
Title
Arbedeye polis ekipleri müdahale etti.
Title
Akşener, tepkiler üzerine esnaf ziyaretini iptal etti ve İkizdere’den ayrılmak zorunda kaldı.
Title
Ayrıca Meral Akşener'in ilçeye geleceğini öğrenen vatandaşların tepkilerini dile getirmek için yol kenarındaki tabelaya yazdığı İsrail uşağı Meral yazısı da dikkat çekti.
Title
İyi Parti'li heyetin konvoyunun güzergahına Burası Rize, laf ettirmeyiz reise pankartı da asıldı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Meral Akşener'e Rize ziyaretinde 'Netanyahu' tepkisi: Vatandaşlarla partililer arasında yumruklu kavga çıktı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'nin İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti yaptı. Akşener burada bir kadınının kendisine HDP ile ittifak yaptıkları için tepki göstermesine "Hadi oradan" diyerek karşılık verdi. Ziyaretin ilerleyen dakikalarında Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'Netanyahu' benzetmesi nedeniyle vatandaşların tepkisiyle de karşılaştı. Esnaf ve vatandaşlar ile partililer arasında yumruklu kavga yaşandı. Ziyaretini iptal eden Akşener ilçe merkezinden ayrılmak zorunda kaldı.


İYİ Partililerin saldırısına uğrayan esnaf o anları anlattı
OYNAT 01:59
İYİ Partililerin saldırısına uğrayan esnaf o anları anlattı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize'nin İkizdere ilçesine ziyaretinde yaşanan gerginlikte saldırıya uğrayan esnaf Hüseyin Yılmaz, yaşanan gerginlik anını anlattı.


Abone Ol Google News
PKK annelerin içini yaktı

PKK annelerin içini yaktı

'6 yıl önce kızımı kaçırdılar sonra da eşimi öldürdüler'
Yandım ağabeyhiçbir şey ateşi kesmiyor

Yandım ağabey
hiçbir şey ateşi kesmiyor

Dört yaşındaki Mehmet babasının peşinden ölüme gitti.
Üzerine sıcak su dökülen minik Beril sağlık görevlisine böyle sarıldı

11 milyon TL'lik<br>acil yardım desteği

11 milyon TL'lik
acil yardım desteği

​İDDEF Gazze için yardım kampanyasını aralıksız sürdürüyor.

​Türkiye Biontech aşısı için Pfizer ile anlaştı

Aselsan'dan dev anlaşma

Aselsan'dan dev anlaşma

Sözleşme kapsamında 300 milyon lira gelir elde edecek.

Siyanürden bin 200 kat daha zehirli

Siyanürden bin 200 kat daha zehirli

Ünlü profesör balon balıklarını su altında elleriyle besledi.

​BM'den İsrail saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.