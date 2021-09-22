Meral Akşener'in sırtını sıvazladığı FETÖ'cünün yalanı ifşa oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün Çatalca'da gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri sırasında yoluna çıkan ve KHK ile ihraç edilmiş bir polis memuru olduğunu öne süren kişi, "KHK meselesini ne zaman dile getireceksiniz Allah aşkınıza" ifadesini kullandı.

'BANK ASYA HESABIM YÜZÜNDEN' DEDİ AMA...

1999 yılındaki Bank Asya hesabından dolayı ihraç edildiğini savunan kişi, "KHK zulmünü dile getirmezseniz, hiçbir siyasi parti KHK zulmünü dile getirmezse ne seçimi kazanabilir ne de ülkeyi düze çıkartabilir. Çünkü KHK’lılar liyakatli insanlar. Lütfen bunu dile getirin." dedi.

ByLock KULLANDIĞI İÇİN İHRAÇ EDİLMİŞ

Akşener'in omzunu sıvazladığı kişinin, FETÖ'nün haberleşme aracı Bylock'u kullandığı için polislikten ihraç edildiği ortaya çıktı.

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Meral Hanım’ın sırtını sıvazladığı kişi, Fetönün haberleşme aracı bylock kullanıcılığından ihraç edilmiş eski bir polis memurudur. Bank Asya ile ilgili hiçbir kaydı yoktur.Van Ağır Ceza Mahkemesince 6 yıl üç ay mahkumiyet kararı verilmiş tipik,yalancı,bir fetöcüdür.@meral_aksener pic.twitter.com/ZimPDOuDcy — Mehmet Ersoy (@mehmetersoy57) September 21, 2021

GERÇEĞİ BAKAN YARDIMCISI AÇIKLADI

Konuyla ilgili gerçeği Twitter hesabından duyuran İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Meral Hanım’ın sırtını sıvazladığı kişi, FETÖ'nün haberleşme aracı ByLock kullanıcılığından ihraç edilmiş eski bir polis memurudur. Bank Asya ile ilgili hiçbir kaydı yoktur. Van Ağır Ceza Mahkemesince 6 yıl üç ay mahkumiyet kararı verilmiş tipik,yalancı,bir FETÖ'cüdür" ifadesini kullandı.