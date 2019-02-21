Gündem Mersinde 5 katlı bina çöktü
MERSİN

Son dakika: ​Mersin'de 5 katlı bina çöktü

Mersin'de 5 katlı bina çöktü

Mersin'in Mevlana Mahallesi 101067 Sk.'ta bulunan 5 katlı bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre ölü ve yaralı yok. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. AFAD da konuyla ilgili açıklama yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mersin'deki olay yerinde inceleme yapan AFAD ekipleri.
Mersin'deki olay yerinde inceleme yapan AFAD ekipleri.

Mersin'in Mevlana Mahallesi 101067 Sk.'ta bulunan 5 katlı bir bina çöktü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre ölü ve yaralı olmadığı öğrenilirken, binanın tedbir amaçlı olarak dün boşaltıldığı bildirildi.

AFAD'tan açıklama

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ederken, AFAD konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Kurumun Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "21.02.2019, 05:50 de Toroslar ilçe Mevlana Mahallesinde çökme tehlikesi bulunan ve dün önlem amaçlı tamamen boşaltılan 5 katlı yapı çökmüş,AFAD ve İTFAİYE ekipleri enkaz alanına süratle ulaşmış,kontrollerini yapmışlar,canlıya rastlanılmaması üzerine bölgeden ayrılmışlardır" ifadesine yer verildi.

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Mersin'de 5 katlı bina çöktü

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