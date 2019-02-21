Mersin'de 5 katlı bina çöktü

Mersin'in Mevlana Mahallesi 101067 Sk.'ta bulunan 5 katlı bir bina çöktü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre ölü ve yaralı olmadığı öğrenilirken, binanın tedbir amaçlı olarak dün boşaltıldığı bildirildi.

AFAD'tan açıklama

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ederken, AFAD konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

21.02.2019, 05:50 de Toroslar ilçe Mevlana Mahallesinde çökme tehlikesi bulunan ve dün önlem amaçlı tamamen boşaltılan 5 katlı yapı çökmüş,AFAD ve İTFAİYE ekipleri enkaz alanına süratle ulaşmış,kontrollerini yapmışlar,canlıya rastlanılmaması üzerine bölgeden ayrılmışlardır. pic.twitter.com/O8bnDUq4iq — AFAD_Mersin (@AFAD__Mersin) 21 Şubat 2019

Kurumun Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "21.02.2019, 05:50 de Toroslar ilçe Mevlana Mahallesinde çökme tehlikesi bulunan ve dün önlem amaçlı tamamen boşaltılan 5 katlı yapı çökmüş,AFAD ve İTFAİYE ekipleri enkaz alanına süratle ulaşmış,kontrollerini yapmışlar,canlıya rastlanılmaması üzerine bölgeden ayrılmışlardır" ifadesine yer verildi.