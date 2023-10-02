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Mete Yarar'dan tvnet'te çarpıcı açıklamalar: Ankara'daki saldırının hedefi farklıydı

Dün Ankara'da iki terörist, İçişleri Bakanlığı binasına yönelik bombalı saldırı girişiminde bulundu. Teröristlerden biri kendisini patlatırken, diğeri de etkisiz hale getirildi. İki polisin yaraladığı, bir veteriner hekimin şehit olduğu saldırıya ilişkin ise Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, tvnet'te dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Saldırganların üzerinde ekipmanın şifrelerini anlatan Yarar, saldırının hedefinin başka olduğunu, yapılan müdahale ile amacına ulaşamadığını söyledi.

Semih Bozkuş
23:07 . 2/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar

Türkiye dün terörün alçak yüzünü bir kez daha gördü.

Ankara'da iki terörist tarafından İçişleri Bakanlığı binasına yönelik bombalı saldırı girişiminde bulunuldu.



Teröristlerden biri nizamiyede kendini patlatırken diğeri de etkisiz hale getirildi.

Saldırıya ilişkin soruşturma yürüten İçişleri Bakanlığı, etkisiz hale getirilen saldırganın PKK terör örgütü üyesi Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğunu açıkladı.

Alçak saldırıda iki polis memuru yaralanırken, teröristler Kayseri'de aracını çaldıkları bir veteriner hekimi şehit etti.

Terörün alçak yüzünü bir kez daha gösterdiği saldırı girişimine ilişkin ise Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, tvnet'te dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

'Net Bakış' programında Saldırganların üzerinde ekipmanın şifrelerini anlatan Yarar, saldırının hedefinin başka olduğunu, yapılan müdahale ile amacına ulaşamadığını söyledi.

"Can kaybını artıracak bir patlama istediler"

Teröristlerin üzerindeki dokuzar buçuk kiloluk bombaların nizamiyeden geçiş amaçlı olmadığını söyleyen Yarar, "Muhtemelen bir yere gireceklerdi ve girdikleri yerde insan kaybını artırabilecek, can kaybını artıracak bir patlama istediler. Bu tür malzemeyle nizamiyeyi patlatmayı düşünmezsin. Daha kitlesel, daha sansasyonel bir eylem. Bu tamamen Meclis'in açılışıyla alakalı bir şey." dedi.

Teröristlerin üzerindeki roket atara da dikkat çeken Yarar, bu silahın uzun menzilli olduğunu belirterek saldırının hedefinin farklı olduğunu ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesiyle saldırının amacına ulaşamadığını söyledi.

"Saldırının hedefi farklıydı"

Mete Yarar söz konusu değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Kısa menzilli diyebileceğimiz bir roket atar değil. Böyle bir roket atarı nizamiyenin hemen dibinde inip de kullanma şansları yok. Ya bir yere uzaktan atacaklardı. Bu bir Meclis binası olabilir veya İçişleri Bakanlığı binasına dönebilirler. Dönselerdi İçişleri Bakanının binası dışa doğrudur. Ya da oraya atacaklardı. Hedef bence farklıydı. Hedefin farklı olmasının engellenmesi saldırı girişimi aşamasında kaldığını gösteriyor ve ikisinin de öldürülmüş olması."



#Ankara
#Terör Saldırısı
#Terör Örgütü
#PKK
#Kanivar Erdal
#Hasan Oğuz
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