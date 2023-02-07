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Meteoroloji'den İstanbul Bursa ve Balıkesir için kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün ve yarın İstanbul, batı kesimleri ağırlıklı olmak üzere Bursa ile Balıkesir'in kuzey ve doğusunda aralıklı ve yerel kuvvetli kar yağışı görülecek.

12:37 . 7/02/2023 Salı
AA
Meteoroloji'den İstanbul Bursa ve Balıkesir için kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul Bursa ve Balıkesir için kuvvetli kar uyarısı

İstanbul, Bursa ve Balıkesir için yerel kuvvetli kar uyarısında bulunuldu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün ve yarın İstanbul, batı kesimleri ağırlıklı olmak üzere Bursa ile Balıkesir'in kuzey ve doğusunda aralıklı ve yerel kuvvetli kar yağışı görülecek.


Vatandaşların, başta yüksek kesimler olmak üzere ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.



#Balıkesir
#Bursa
#İstanbul
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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Meteoroloji'den İstanbul Bursa ve Balıkesir için kuvvetli kar uyarısı
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