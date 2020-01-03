Mezarlık üstüne kafe!

CHP’li Erdoğan’ın talimatıyla Eğlenhoca Mahallesi’nde, kafeterya yapılması için çalışma başlatıldı. Ancak AK Parti İlçe Başkanı Adem Avcı, eskiden mezarlık olan alanda yapılan çalışmalara tepki gösterdi.

İlkay Girgin Erdoğan

Meydan, alanın çevresine örülecek duvarlar için kepçelerle çalışma başlatıldığını ve bu çalışmalar sırasında insan kemiklerine rastlandığını iddia eden Avcı, “Çalışmalar, tarihi bir mezarlık üzerinde yapılıyor. Bu alanın mezarlık olduğu bilinmesine rağmen alan kazıldı, çalışmalarda birçok kemik ortaya çıktı. Kemiklerin ortaya çıkmasına rağmen çalışmalar durmadı” dedi.