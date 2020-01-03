Gündem Mezarlık üstüne kafe
İZMİR

Mezarlık üstüne kafe!

İzmir Karaburun Belediye Başkanı CHP’li İlkay Girgin Erdoğan, kendini, belediye şirketine müdür olarak atamasının ardından yine bir skandalla gündeme geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kafe yapılan mezarlık alanı
Kafe yapılan mezarlık alanı

CHP’li Erdoğan’ın talimatıyla Eğlenhoca Mahallesi’nde, kafeterya yapılması için çalışma başlatıldı. Ancak AK Parti İlçe Başkanı Adem Avcı, eskiden mezarlık olan alanda yapılan çalışmalara tepki gösterdi.

İlkay Girgin Erdoğan

Meydan, alanın çevresine örülecek duvarlar için kepçelerle çalışma başlatıldığını ve bu çalışmalar sırasında insan kemiklerine rastlandığını iddia eden Avcı, “Çalışmalar, tarihi bir mezarlık üzerinde yapılıyor. Bu alanın mezarlık olduğu bilinmesine rağmen alan kazıldı, çalışmalarda birçok kemik ortaya çıktı. Kemiklerin ortaya çıkmasına rağmen çalışmalar durmadı” dedi.


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