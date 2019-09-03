Gündem Mezarlıktan gelen sesler Aydını ayağa kaldırmıştı Nedeni belli oldu
AYDİN

Mezarlıktan gelen sesler Aydın'ı ayağa kaldırmıştı: Nedeni belli oldu - Aydın yerel haber

Mezarlıktan gelen sesler Aydın'ı ayağa kaldırmıştı: Nedeni belli oldu

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kızılcaköy Mezarlığı'ndan gece yarısı yükselen inleme sesleri Aydın’ı ayağa kaldırdı. Mezarların arasından yükselen inilti sesleri herkesi korkuturken, mezarlıkta inceleme yapan jandarma ekipleri iniltinin mezarlardan değil, mezarlıktaki bir kuyuya düşen defineciden yükseldiğini tespit etti. Kurtarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yaklaşık 20 metre derinliğindeki kuyudan kurtarılan defineci, hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi IHA
Olay yerine gelen ekipler, seslerin sebebini tespit etti.
Olay yerine gelen ekipler, seslerin sebebini tespit etti.

Aydın Efeler'de, Ü.İ. isimli şahıs bir grupla birlikte Kızılcaköy Mezarlığı’nda bulunan yaklaşık 20 metre derinliğindeki kuyuda define olduğu yönünde bilgi aldı. Gece yarısı gizlice bölgeye gelen ekip mezarlık içerisinde yıllar önce açılmış dar bir kuyuda define olduğunu düşünerek çevresi demir korkuluklarla kapatılıp üzeri de örtülü olan kuyuyu açtılar. Oldukça derin olan kuyuya girip gizlice içeride saklı olduğunu düşündükleri defineyi çıkarmak isteyen gruptan Ü.İ. kuyuya inmek istediği sırada düştü.

Bacağı, kolu ve kaburgaları kırılan Ü.İ. kendi çabaları ve yanındaki kişilerin çabaları ile kuyudan çıkarılamayınca arkadaşları şahsı bırakıp gitti.

Sesin nedeni tespit edildi

  • Bir süre sonra bölgeden geçen kişiler mezarlık içerisinden garip bir şekilde inilti sesi duyunca durumu jandarmaya ihbar etti. Bölgeye gelen jandarma ekipleri mezarların arasından yükselen inilti sesinin bir kuyu içerisinden yükseldiğini tespit etti.


Bunun üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri bölgeye çağrılarak kurtarma çalışması başlattı. Kuyu üzerine düzenek kuran itfaiye oksijen tüpleri ile kuyuya inip yaklaşık 20 metre derinlikteki Ü.İ.’yi uzun uğraşlar sonucu kuyudan çıkardı.

Vücudunun değişik yerlerinde çok sayıda kırık olan yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri kuyunun çevresinde define aramak için kullanılan malzemeler ele geçirdi. Olayla ilgili tahkikat ve Ü.İ.’yi kuyuda yaralı vaziyette bırakıp gittiği ileri sürülen diğer definecilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Mezarlıktan gelen ses Aydın'ı ayağa kaldırdı: Nedeni belli oldu
FOTOĞRAF 13
Title
Efeler'de Ü.İ. isimli şahıs bir grupla birlikte Kızılcaköy Mezarlığı'nda bulunan yaklaşık 20 metre derinliğindeki kuyuda define olduğu yönünde bilgi aldı.
Title
Gece yarısı gizlice bölgeye gelen ekip mezarlık içerisinde yıllar önce açılmış dar bir kuyuda define olduğunu düşünerek çevresi demir korkuluklarla kapatılıp üzeri de örtülü olan kuyuyu açtılar.
Title
Oldukça derin olan kuyuya girip gizlice içeride saklı olduğunu düşündükleri defineyi çıkarmak isteyen gruptan Ü.İ. kuyuya inmek istediği sırada düştü.
Title
Bacağı, kolu ve kaburgaları kırılan Ü.İ. kendi çabaları ve yanındaki kişilerin çabaları ile kuyudan çıkarılamayınca arkadaşları şahsı bırakıp gitti.
Title
Bir süre sonra bölgeden geçen kişiler mezarlık içerisinden garip bir şekilde inilti sesi duyunca durumu jandarmaya ihbar etti. Bölgeye gelen jandarma ekipleri mezarların arasından yükselen inilti sesinin bir kuyu içerisinden yükseldiğini tespit etti.
Title
Bunun üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri bölgeye çağrılarak kurtarma çalışması başlattı. Kuyu üzerine düzenek kuran itfaiye oksijen tüpleri ile kuyuya inip yaklaşık 20 metre derinlikteki Ü.İ.'yi uzun uğraşlar sonucu kuyudan çıkardı.
Title
Vücudunun değişik yerlerinde çok sayıda kırık olan yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Title
Bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri kuyunun çevresinde define aramak için kullanılan malzemeler ele geçirdi.
Title
Olayla ilgili tahkikat ve Ü.İ.'yi kuyuda yaralı vaziyette bırakıp gittiği ileri sürülen diğer definecilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Title
Title
Title
Title
Mezarlıktan gelen ses Aydın'ı ayağa kaldırdı: Nedeni belli oldu
Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kızılcaköy Mezarlığı'ndan gece yarısı yükselen inleme sesleri Aydın'ı ayağa kaldırdı. Mezarların arasından yükselen inilti sesleri herkesi korkuturken, jandarma ekipleri olay yerine gelen sesin nedenini tespit etti.
Gerçek ortaya çıktı

Gerçek ortaya çıktı

Mezarlıktan gelen sesler Aydın'ı ayağa kaldırmıştı.
Vergi borcu olanlar dikkat

Vergi borcu olanlar dikkat

​E-Haciz yıl sonuna kadar tüm Türkiye'de yaygınlaşacak.
Levyeyle yıktılar!

Levyeyle yıktılar!

​Mimar Sinan'ın eseri restorasyon kurbanı oldu.
Parktan sonra<br>suya da zam geldi

Parktan sonra
suya da zam geldi

İşçi kıyımının ardından zam yağmuru başladı.
Bir anne daha!

Bir anne daha!

Oğlunu PKK'dan kurtarmak HDP'nin kapısına dayandı.
Tehlike<br>kapıya dayandı

Tehlike
kapıya dayandı

İstanbul genelinde 2 bin 500 korsan tespit edildi.
Sahih-i Buhari<br>10 günde hatmedildi

Sahih-i Buhari
10 günde hatmedildi

500 öğrenciye icazet sertifikaları takdim edildi.
İstismara sert tepki!

İstismara sert tepki!

Diyanet, ÖNDER ve KADEM ayrı ayrı bildiri yayımladı.
3 ay mağarada <br>bekletiyorlar

3 ay mağarada
bekletiyorlar

​Kilosu 60 liradan alıcı buluyor.
Süper Lig'in <br>en pahalı 11'i

Süper Lig'in
en pahalı 11'i

​Güncelenen kadroda tek Türk futbolcu yer aldı.
B planı da<br>C planı da var

B planı da
C planı da var

Akar, T-38 jet eğitim uçağı ile Ege Denizi üzerindeki uçuşa katıldı.
Enflasyon<br> rakamları açıklandı

Enflasyon
rakamları açıklandı

​Ağustos ayında yıllık TÜFE yüzde 15,1 oldu.
Hakurk'ta PKK'ya<br> bir darbe daha

Hakurk'ta PKK'ya
bir darbe daha

Etkisiz hale getirilen terörist bakın kim çıktı.
3 ürün gözetlenecek

3 ürün gözetlenecek

Bakanlık kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
15 gün<br>devam edecek

15 gün
devam edecek

​Araç sigortalarına ilişkin yeni açıklama geldi.
ABD yine<br>yalan söyledi

ABD yine
yalan söyledi

PKK'ya 'artık Türkiye size dokunmayacak' garantisi.
Transferi iptal oldu

Transferi iptal oldu

G.Saraylı futbolcunun sözleşmesi askıya alınıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.