MHP Lideri Devlet Bahçeli nikah şahidi oldu: Düğüne 20 bin kişi katıldı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan’ın oğlu Enes Doğan ile Zehra Çelik, Ankara'da düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Başkentte gerçekleşen ve 20 binin üzerinde davetlinin katılım sağladığı bu özel günde, siyaset dünyasının önde gelen isimleri genç çifti yalnız bırakmadı.
Ankara’da, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan’ın oğlu Enes Doğan ve Zehra Çelik dünya evine girdi.
Düğüne MHP Lideri Bahçeli, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, MHP Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, MHP Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, Giresun Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, siyasi parti temsilcileri, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.
20 binin üzerinde kişinin katılımı ile gerçekleşen düğünde Enes ve Zehra çiftinin nikahını Giresun Belediye Başkanı Vedat Soner Başer kıydı. Çiftin şahitliklerini ise, MHP Lideri Bahçeli, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Celal Adan yaptı.
Nikah merasiminin ardından düğünde sanatçı Ali Kınık, Veli Erdem Karakülah ve Latif Doğan sahne aldı.
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