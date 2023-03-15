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MSB: Yunanistan'dan ülkemize gönderilmeye çalışılan yedi kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan'dan kaçak yollarla ülkemize gönderilmeye çalışılan 7 kişinin yakalandığı ve bunlardan ikisinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirtildi.

10:00 . 15/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
MSB duyurdu: 7 kişi yakalandı

MSB duyurdu: 7 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'dan ülkemize kaçak yollarla gönderilmeye çalışılan 7 kişinin Hudut Birliklerimiz tarafından yakalandığını açıkladı. Yakalananlardan ikisinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu bildirildi.

Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında!


Yunanistan sınırından ülkemize gönderilmeye çalışılan 7 şahıs Edirne'deki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.


Yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.'' ifadelerine yer verildi.


#MSB
#Yunanistan
#FETÖ
1 saat önce
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MSB: Yunanistan'dan ülkemize gönderilmeye çalışılan yedi kişi yakalandı
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