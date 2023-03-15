MSB: Yunanistan'dan ülkemize gönderilmeye çalışılan yedi kişi yakalandı

Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında!



Yunanistan sınırından ülkemize gönderilmeye çalışılan 7 şahıs Edirne'deki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.



Yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/Uwmd1ERvxd