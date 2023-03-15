MSB: Yunanistan'dan ülkemize gönderilmeye çalışılan yedi kişi yakalandı

MSB duyurdu: 7 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'dan ülkemize kaçak yollarla gönderilmeye çalışılan 7 kişinin Hudut Birliklerimiz tarafından yakalandığını açıkladı. Yakalananlardan ikisinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu bildirildi.
Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında!
Yunanistan sınırından ülkemize gönderilmeye çalışılan 7 şahıs Edirne'deki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.'' ifadelerine yer verildi.