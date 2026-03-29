Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla’da evde yangın çıktı: Aile alevlerin arasından kurtuldu

23:11 29/03/2026, Pazar
DHA
Sonraki haber
Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir evde çıkan yangın, aile bireylerinin dışarı çıkmasıyla can kaybı yaşanmadan, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Evde büyük çapta hasar oluştu; yangının mutfaktaki tüpten kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir evde çıkan yangını söndürmeye çalışan aile bireyleri alevler hızla yayılınca dışarıya çıkıp canlarını kurtardı. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından 1 saatlik çabası sonucunda söndürüldü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Karabağlar Yaylası’ndaki Kireç Sanayi Fabrikası yakınlarında bir çıktı. Aile bireylerinin müdahale ettiği yangında alevler hızla yayıldı. Yoğun duman nedeniyle evde bulunanlar dışarıya çıkarak canlarını kurtardı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Menteşe Grup Amirliği, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle alevler söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı olayda, evde büyük çapta hasar meydana geldi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde, yangının mutfaktaki tüpten kaynaklanmış olabileceği değerlendirildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.


15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili ve karne günü ne zaman? 2026 eğitim takvimi