Muğla’da evde yangın çıktı: Aile alevlerin arasından kurtuldu

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir evde çıkan yangını söndürmeye çalışan aile bireyleri alevler hızla yayılınca dışarıya çıkıp canlarını kurtardı. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından 1 saatlik çabası sonucunda söndürüldü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Karabağlar Yaylası’ndaki Kireç Sanayi Fabrikası yakınlarında bir çıktı. Aile bireylerinin müdahale ettiği yangında alevler hızla yayıldı. Yoğun duman nedeniyle evde bulunanlar dışarıya çıkarak canlarını kurtardı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Menteşe Grup Amirliği, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle alevler söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı olayda, evde büyük çapta hasar meydana geldi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde, yangının mutfaktaki tüpten kaynaklanmış olabileceği değerlendirildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.