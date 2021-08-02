Gündem Ne varsa bölüşüyoruz
VAN

Ne varsa bölüşüyoruz

Van’da birçok kişi, Avrupa’ya uzanan zorlu yolculukta açlık ve susuzlukla da mücadele eden Afgan mültecilere yardım elini uzatıyor. Çaldıran’a bağlı Atyören köyü sakini Necmettin Gül, “Geçen 2 Afgan mülteci korkarak yanıma geldi. Aç oldukların söylediler. Yiyecek ve içecek verdim. Dedikleri sadece şu: Türkler iyidir” diye konuştu. Mevsimlik işçi Abdülhakim Kaçar: Onları o halde görünce içim acıyor. Yemek, ekmek, su ne varsa bölüşüyoruz. Dillerini bilmediğim için el kol hareketleriyle anlaşıyoruz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Ne varsa bölüşüyoruz​
Abdülhakim Kaçar

MUHAMMED KURTAR

Yeni Şafak göçmenlerin rotasında yaşananları yerinde gözlemledi. Afgan göçmenler karşılaştıkları bölge halkının kendilerine ekmek, su, çay, meyve verdiğini anlatırken şükranlarını gizlemiyor.

Afgan göçü Suriye gibi olmaz
GÜNDEM
Afgan göçü Suriye gibi olmaz

Necmettin Gül
Necmettin Gül

‘TÜRKLER İYİDİR’ DİYORLAR

  • İran-Türkiye sınır bölgesinde bulunan Van Çaldıran’a bağlı Atyören köyü sakinlerinden Necmettin Gül de yardım elini uzatanlardan biri. Gül, “Geçtiğimiz günlerde 2 Afgan mülteci korkarak yanıma geldi ve aç olduklarını söylediler. Onlara yiyecek içecek verdim. İç savaştan kaçtıklarını, buradan Avrupa’ya gitmek istediklerini belirttiler” dedi. Gül, “Dedikleri sadece şu; Türkler iyidir” diye konuştu.

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DÜNYA
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NE VARSA BÖLÜŞÜYORUZ

Mevsimlik işçi olarak Çaldıran’a bağlı İran sınırında bulunan Kaşım yaylasında çalışan Siirtli Abdülhakim Kaçar da izlenimlerini “Günlerce, haftalarca aç susuz kalıyorlar. Onları o halde görünce içim acıyor. Elimizde yemek, ekmek, su ne varsa bölüşüyoruz. Onlar ile işaret diliyle iletişime geçmiştim dillerini bilmediğim için. El kol hareketleriyle anlaşmaya çalıştık” sözleriyle paylaştı.

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