Ne varsa bölüşüyoruz Van’da birçok kişi, Avrupa’ya uzanan zorlu yolculukta açlık ve susuzlukla da mücadele eden Afgan mültecilere yardım elini uzatıyor. Çaldıran’a bağlı Atyören köyü sakini Necmettin Gül, “Geçen 2 Afgan mülteci korkarak yanıma geldi. Aç oldukların söylediler. Yiyecek ve içecek verdim. Dedikleri sadece şu: Türkler iyidir” diye konuştu. Mevsimlik işçi Abdülhakim Kaçar: Onları o halde görünce içim acıyor. Yemek, ekmek, su ne varsa bölüşüyoruz. Dillerini bilmediğim için el kol hareketleriyle anlaşıyoruz.

Haber Merkezi 02 Ağustos 2021, 00:00 Son Güncelleme: 02 Ağustos 2021, 06:14 Yeni Şafak