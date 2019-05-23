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O teröristler cezaevinde

TBMM’ye saldırı girişimleri son anda önlenen DHKP-C’li biri kadın 2 terörist tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Eylem Yücel ve Mulla Zincir (Sağda)
Eylem Yücel ve Mulla Zincir (Sağda)

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne getirilen Mulla Zincir ve Eylem Yücel, çıkarıldıkları mahkemece “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “görevi yaptırmamak için direnmek” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak” suçlarından tutuklandı. İfadelerinde örgüt üyesi olmadıklarını savunan saldırganların, DHKP-C’li teröristlerin öldürülmesini protesto için Meclis’e gittiklerini söylemeleri ise dikkat çekti. Şüphelilerden Mulla Zincir, ifadesinde CHP’li Mahmut Tanal ile görüşmesini de anlattı. Yurt dışına çıkış yasağı bulunan Zincir, CHP’li Tanal’a nasıl bir yol izlemesi gerektiğini sorduğunu ileri sürdü.

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