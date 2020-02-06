Gündem Oğlumdan kalan tek hatıra
ELAZİĞ

Oğlumdan kalan tek hatıra

Elazığ’daki depremde eşi ve oğlunu kaybeden, kendisi de enkazdan yaralı çıkarılan Hüseyin Civelek’e, jandarma personeli enkazda buldukları oğluna ait kimliği teslim etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Elazığ
Elazığ

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde yıkılan Sürsürü Mahallesi’ndeki Dilek Apartmanı’nda ailesiyle yaşayan ve 13 yaşındaki oğlu Zekeriya ile yaklaşık 12 saat süren çalışma sonucunda enkaz altından yaralı olarak çıkarılan Hüseyin Civelek (45), tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesinde taburcu edildi. Enkaz altında kalan eşi Ayşe (46) ve diğer oğlu Muhammed Salih’i (9) kaybeden Civelek’i, kaldığı yakınlarına ait evde jandarma personeli ziyaret etti.

Ayşe ve Salih Civelek’in cenazesine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılmış, gözyaşlarını tutamamıştı.

ENKAZDA KİMLİĞİ BULUNDU

Duygulu anların yaşandığı ziyarette, kadın jandarma personeli, “Muhammed Salih’e ait kimliğe ulaşıldı. Rabbim sabır versin” diyerek enkazda buldukları nüfus cüzdanını babaya teslim etti. Sevdiklerini depremde kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Civelek, “Allah razı olsun. Teşekkür ederim” diyerek, oğlundan kalan tek hatırayı aldı.

Jandarma Hüseyin Civelek’e enkazda buldukları oğluna ait kimliği teslim etti.

ERDOĞAN GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI

  • Depremin ertesi günü 9 yaşındaki Muhammed Salih ile annesi Ayşe Civelek, Mevlana Camii’nde düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verilmişti. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılmış, gözyaşını tutamamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, girdiği Kızılay çadırını görmeyen Kılıçdaroğlu'nu tiye aldı
OYNAT 00:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, girdiği Kızılay çadırını görmeyen Kılıçdaroğlu'nu tiye aldı
Partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Elazığ ziyaretindeki ' 2 gün kaldım, hiç Kızılay çadırı görmedim' söylemiyle ilgili konuştu. Erdoğan 'Dün diyor ki Kızılay'ın bir çadırını bile iki gün kaldım göremedim. Ya senin gözün var ama göremiyorsun.' diye konuştu.
Üçe bölündü!

Üçe bölündü!

Fahrettin Koca: 3 kişi hayatını kaybetti, 179 yaralı var.
Eli kanlı teröristler AP çatısı altında

Eli kanlı teröristler AP çatısı altında

İbrahim Kalın: Avrupa'nın ortasında terörizm meşrulaştırılıyor.
Trump aklandı!

Trump aklandı!

​Senato'daki azil oylaması sonuçlandı.
Devlet-Millet <br>dayanışması mesajı

Devlet-Millet
dayanışması mesajı

Erdoğan, yaşanan üzücü olaylar ilgili paylaşım yaptı.
Pistten çıkıp <br>boşluğa düştü

Pistten çıkıp
boşluğa düştü

​Yolcu uçağının pistten çıkış anı kameraya yansıdı.
Acı bilanço: 33 şehit!

Acı bilanço: 33 şehit!

Van'daki çığ felaketinden üzücü haberler geldi.
PKK'lılar <br>AP'den çıktı

PKK'lılar
AP'den çıktı

Avrupa Parlamentosu ​yeni bir skandala imza attı.
O an bir gürültü koptu!

O an bir gürültü koptu!

Karın altından kendi imkanları çıkan müdür anlattı
2023'te <br>hangardan çıkaracağız

2023'te
hangardan çıkaracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli savaş uçağı açıklaması.
Esnafa<br>50 bin TL kredi

Esnafa
50 bin TL kredi

​Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Elazığ'da açıklama yaptı.
Korna dahi çalmayın!

Korna dahi çalmayın!

​Bölgedeki vatandaşlara çok hassas uyarı...
Uluslararası uçuşlarda termal kontrol

Uluslararası uçuşlarda termal kontrol

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması.
Erdoğan'ın Başdanışmanı da yaralandı

Erdoğan'ın Başdanışmanı da yaralandı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde ikinci çığ faciası...
Rejim çekilmezse bu işi bizzat yapacağız

Rejim çekilmezse bu işi bizzat yapacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu.
Karda madde<br> tespit edildi

Karda madde
tespit edildi

​Kar topu oynayan çocuklarda yanıklar oluşmuştu.
Yeni bir sayfa açmanın vakti geldi

Yeni bir sayfa açmanın vakti geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan çok önemli AB açıklaması.
Depremde doğdu<br>depremde gitti

Depremde doğdu
depremde gitti

​Hamile eşi ve oğlunu kaybeden babanın anlattıkları duygulandırdı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.