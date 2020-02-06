Oğlumdan kalan tek hatıra

Cumhurbaşkanı Erdoğan, girdiği Kızılay çadırını görmeyen Kılıçdaroğlu'nu tiye aldı

Partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Elazığ ziyaretindeki ' 2 gün kaldım, hiç Kızılay çadırı görmedim' söylemiyle ilgili konuştu. Erdoğan 'Dün diyor ki Kızılay'ın bir çadırını bile iki gün kaldım göremedim. Ya senin gözün var ama göremiyorsun.' diye konuştu.