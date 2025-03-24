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Ömer Çelik'ten provokasyonlara sert tepki: Demokratik hakkı istismar ediyorlar

Ömer Çelik'ten provokasyonlara sert tepki: Demokratik hakkı istismar ediyorlar

14:0124/03/2025, Pazartesi
G: 24/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye sert tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yapılan sokak çağrıları ve provokasyonlara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Çelik yaptığı açıklamada, "Özgür Özel siyasi yetersizliğini sokak çağrısıyla kapatıyor. Demokratik protesto hakkını, CHP içindeki iç kavgaları bastırmak için istismar ediyorlar. " ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.


Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde;

CHP yöneticileri günlerdir köklü bir partinin dilini değil, marjinal bir siyasetin ilkel dilini kullanıyorlar. Demokratik protesto bir haktır ama CHP yönetiminin kullandığı dil, demokratik protesto dili değildir.


CHP yönetimi gündemdeki iddialarla ilgili olarak açık ve net bir dille cevap üretemiyor. Bu iddialar aylar öncesinden bizzat CHP’li bazı isimler tarafından bazı CHP’li belediyelerle ilgili olarak gündeme getirildi. İlk olarak CHP’li siyasetçiler arasında başlayan bu yolsuzluk tartışmaları karşısında CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel ve yönetimi suskun kaldı.


Şimdi ise kendi siyasi yetersizliklerini ve sorumsuzluklarını, gençleri sokağa çağırarak kapatmaya çalışıyorlar. Demokratik protesto hakkını, CHP içindeki iç kavgaları bastırmak için istismar ediyorlar.


CHP yönetimi demokratik siyaset ve demokratik tutum konusunda yine sınıfta kalmıştır. Siyasi hayatımız için en temel sorun, CHP’nin siyasetsizliğidir.


CHP yönetiminin yapması gereken tek şey, kamuoyu önüne çıkıp, CHP’li bazı siyasetçilerin CHP’li bazı belediyeler hakkında dile getirdiği iddialara cevap vermektir.



#İstanbul
#İBB
#Ömer Çelik
#Özgür Özel

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