Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yasa dışı gösterilerde 123 polis yaralandı: Asit balta ve bıçak ele geçirildi

Yasa dışı gösterilerde 123 polis yaralandı: Asit balta ve bıçak ele geçirildi

13:3124/03/2025, Pazartesi
G: 24/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bakan Yerlikaya: Yasa dışı eylemlerde 1133 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya: Yasa dışı eylemlerde 1133 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da İBB'ye yönelik soruşturmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilere katılan bin 133 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde düzenlenen yasa dışı gösterilerde 123 polisin yaralandığını ve eylemlerde asit, taş, sopa, havai fişek, molotof, balta ve bıçak ele geçirildiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gösterilerde 123 polisin yaralandığını, 19-23 Mart tarihleri arasında toplam 1133 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.


YouTube
Yasa dışı gösterilerde 123 polis yaralandı: Asit balta ve bıçak ele geçirildi
Gündem
24 Mart, Pazartesi

Yapılan açıklama şu şekilde;

Anayasa’mızın 34. Maddesi: “Herkes önceden izin almadan, SİLAHSIZ ve SALDIRISIZ toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.


Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir.’’ (2911 Sayılı Kanun)


Ancak son günlerde bazı çevreler; toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını istismar ederek, kamu düzenini bozma girişimlerinde bulunuyor, sokak olaylarını körükleyerek polisimize saldırıyor. Bu tür eylemler, halkımızın huzur ve güvenliğini bozmaya yöneliktir.


Gösterilerde 123 polisimiz yaralanmıştır. Bu eylemlerde asit, taş, sopa, havai fişek, molotof, balta ve bıçak ele geçirilmiştir. Polisimize saldıran, kamu malına zarar veren, halkımızın güvenliğini tehdit edenler hakkında yasal işlemler devam etmektedir.


19 Mart-23 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen yasa dışı eylemlerde 1.133 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yakalananlar arasında 12 farklı terör örgütüyle iltisaklı olan şahıslar belirlenmiştir.

Ayrıca gözaltına alınan şahısların, aralarında ‘Uyuşturucu’, Hırsızlık’, ‘Dolandırıcılık’, ‘Cinsel Taciz/İstismar’, ‘Kasten Yaralama’ gibi suçların da bulunduğu 17 farklı suçtan adli işlem gördükleri tespit edilmiştir.


Buradan açıkça uyarıyoruz: Gençlerimizi, halkımızı kimse kendi siyasi emellerine kalkan yapmaya kalkmasın. Bunun vebalini sadece siyasi değil, HUKUKİ olarak da kimse ödeyemez


Huzur ve güvenliğin tesisi için her zaman olduğu gibi görevimizin başındayız. Sokaklarımızın terörize edilmesine, milletimizin huzur ve güvenliğinin tehdit edilmesine kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir.

Vatandaşlarımızı, bu tür provokasyonlara karşı dikkatli olmaya ve sağduyulu hareket etmeye davet ediyoruz.



#Ali Yerlikaya
#gösteri
#yaralı
#İstanbul

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bayram tatili kaç gün, ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?