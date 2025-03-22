Sokağa çıkıp provokasyon yapmışlardı: 343 şüpheli gözaltına alındı

Ekrem İmamoğlu'nun terör ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmasının ardından İstanbul merkezli 9 ilde çıkan sokak olaylarında 343 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması ile ilgili dün gece İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Konya ve Edirne’de meydana gelen eylemlerde 343 şüpheli yakalandı.
Provokasyona geçit yok
Yapılan açıklamada toplumsal düzeni bozmaya, huzuru ve güvenliği tehdit etmeye, kargaşa ve provokasyon peşinde koşanlara asla fırsat verilmeyeceği ve kesinlikle göz yumulmayacağı kaydedildi.