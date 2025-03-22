Sokağa çıkıp provokasyon yapmışlardı: 343 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması ile ilgili dün gece İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Konya ve Edirne’de meydana gelen eylemlerde 343 şüpheli yakalandı.

Yapılan açıklamada toplumsal düzeni bozmaya, huzuru ve güvenliği tehdit etmeye, kargaşa ve provokasyon peşinde koşanlara asla fırsat verilmeyeceği ve kesinlikle göz yumulmayacağı kaydedildi.