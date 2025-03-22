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Saraçhane’de provokasyon: Talimatı alan polise saldırdı

Saraçhane’de provokasyon: Talimatı alan polise saldırdı

04:0022/03/2025, Saturday
G: 22/03/2025, Saturday
Yeni Şafak
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Saraçhane.
Saraçhane.

Özgür Özel’in çağrısının ardından çeşitle şehirlerde eylemler yapan partililer polisle çatıştı.

CHP teşkilatlarına sokak çağrısı yapan Genel Başkan Özgür Özel dün de “Önümüze kanuna aykırı emirle set çeken, bariyer çeken varsa, polise zarar vermeden yıkın geçin” dedi. Özgür Özel’in bu çağrısının ardından çeşitle şehirlerde eylemler yapan partililer polisle çatıştı. Özellikle Saraçhane provokasyonun merkezi oldu. Akşam saatlerinde Özgür Özel’in konuşma yaptığı sırada, buradaki gruptan bazı kişiler, Taksim'e çıkmak için Bozdoğan Kemeri'ne doğru yürümeye başladı. Önlem amacıyla kemerin önünde bekleyen polis ekipleri, göstericilerin Taksim'e doğru ilerlemesine izin vermedi. Slogan atarak ilerleyen göstericiler, polis ekiplerine cam şişe ve meşale gibi materyaller attı. Polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Ekipler, gruba müdahale etti. Yurt genelindeki gösterilerde 97 kişi gözaltına alındı, en az 16 polis yaralandı.

Plastik mermi yalanı

  • Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, gösteriler için dolaşıma sokulan “Polis öğrencilere plastik mermi ile müdahale etti” iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde plastik mermi bulunmadığı belirtildi. Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınacağı iddialarıyla ilişkilendirilen Kandıra Cezaevi’nde yer açıldığı yönündeki iddiaların da asılsız olduğu, cezaevlerinde dönemsel olarak yapılan rutin nakillerin bu tür spekülasyonlara konu edilmemesi gerektiği bildirildi.


#Provokasyon
#Saraçhane
#Ekrem İmamoğlu

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