Saraçhane’de provokasyon: Talimatı alan polise saldırdı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, gösteriler için dolaşıma sokulan “Polis öğrencilere plastik mermi ile müdahale etti” iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde plastik mermi bulunmadığı belirtildi. Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınacağı iddialarıyla ilişkilendirilen Kandıra Cezaevi’nde yer açıldığı yönündeki iddiaların da asılsız olduğu, cezaevlerinde dönemsel olarak yapılan rutin nakillerin bu tür spekülasyonlara konu edilmemesi gerektiği bildirildi.