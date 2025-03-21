Ankara’da ikinci Gezi provası

Gezi heveslisi gruplar “Kurtuluş sokakta, sandıkta değil” sloganları atarken ODTÜ’nün de üzerinde bulunduğu Eskişehir Yolu 2 saat trafiğe kapatıldı. AK Parti Genel Merkezi’ne yürümek isteyen göstericilere polis biber gazı ile müdahale etti. Yüzleri maskeli göstericiler polis barikatlarına saldırırken basın mensuplarını da hedef aldı. Yaralanan bir gazeteci ambulansla hastaneye kaldırıldı.

“BU DAHA BAŞLANGIÇ” TEHDİDİ

İstanbul’da verilen gözaltılar sonrasında başkentin farklı noktalarında gösteriler düzenlendi. Başkentte gösteriler Güvenpark ve Eskişehir Yolu’nda odaklandı. Güvenpark’ta düzenlenen eyleme CHP milletvekillerinin yanı sıra Halkevleri, TİP, Sol Parti, Sosyalist Emekçiler Partisi ve çeşitli sol grup ve örgütler katıldı. Göstericiler, “Hükümet istifa, bize devrim gerek”. “Korkma la biziz halk” dövizleri ve “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Hükümet istifa”, “İsyan, direniş özgürlük”, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam”, “Polis simit sat onurlu yaşa”, “Her yer İstanbul her yer direniş” sloganları attı.

YÜZLERİNİ GİZLEDİLER

Güvenpark’tan Adalet Bakanlığına yürüyen bir grup sonrasında ODTÜ’deki eylemcilere destek için buraya geçti. CHP Ankara İl örgütünün Güvenpark’ta düzenlenen eylemi ODTÜ’lü göstericilere destek vermek amacıyla sonlandırmak istemesi, göstericiler tarafından yuhalanarak karşılandı. Güvenpark’a gelen göstericilerin çoğunun yüzlerinin kapalı olması da dikkat çekti. Göstericilerin Gezi Parkı olaylarında kullanılan dövizlerle eyleme katılması dikkat çekti. Göstericilere en büyük desteği ise Gezi Parkı olaylarını destekleyen sosyal medya hesapları verdi. İçlerinde çok sayıda provokatörün bulunduğu Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencileri AK Parti Genel Merkezi’ne yürümek istedi. Göstericiler basın mensubuna da saldırdı. Yaralanan basın mensubu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

5 polis yaralandı

Eskişehir yolu üzerindeki İnönü Bulvarı’nda bir araya gelen provokatörler, yolu ulaşıma kapatmak istedi. Dağılmaları yönündeki uyarılara rağmen protestoları sürdüren gruptakilerin attığı taşlar nedeniyle 5 polis memuru hafif yaralandı. Polislere ilk müdahale ambulanslarda yapıldı. Grubun dağılmasının ardından yol çift yönlü ulaşıma açıldı.











