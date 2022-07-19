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ORDU

Ordu'da dereler taştı

Ordu'nun Fatsa, Perşembe ve Altınordu ilçelerinde etkili olan sağanak yağış dereleri taşırdı. Bazı tarım arazileri, ev ve iş yerleri zarar gördü. Fatsa’da 10 ev ile 2 iş yerini su bastı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Orduda dereler taştı
Ordu'da sel.

Ordu'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı tarım arazileri, ev ve iş yerleri zarar gördü. Kentte gece başlayan şiddetli yağış Fatsa, Perşembe ve Altınordu ilçelerinde aralıklarla devam ediyor. Fatsa ilçesine bağlı Ilıcalar Mahallesi'nde bazı tarım arazileri su altına kaldı. Bir çiftlikte suyla dolan ahırdaki 10 büyükbaş hayvan, çalışan tarafından kurtarıldı. Bir üreticiye ait yaklaşık 50 tavuk ise telef oldu. İlçedeki Yalıköy Balıkçı Barınağı'nda demirli 2 balıkçı teknesinin battığı yağış sebebiyle dere yataklarından gelen odun parçaları barınağa doldu. Yalıköy Deresi üzerindeki demir köprü zarar görürken bazı elektrik direklerinin de yıkıldığı görüldü.

TOPRAK KAYMASI OLDU

Şiddetli yağış sonucu Altınordu ilçesinde de bazı evlerin bodrum katları ile iş yerlerinde su baskını oluştu. İş yeri ve ev sahipleri, belediye ekiplerinin desteğiyle suyu tahliye etmeye çalıştı. Perşembe ilçesine bağlı Yarlı Mahallesi'nde toprak kayması nedeniyle 4 ev zarar gördü.

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