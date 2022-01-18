Ordu’da şelale buz tuttu

Turizm açısından ilçenin önemli simgesi haline gelen Çiseli Şelalesi, bazı vatandaşların uğrak yeri oldu. Birçok kişi cep telefonlarıyla donmuş şelale ile resim çekinirken, bazı vatandaşlar ise bu tutmuş ise şelaleyi inceledi.

Şelalenin ilçenin turizmine de önemli katkı sağladığını söyleyen Korgan Belediyesi Basın ve Yayın Halkla İlişkiler Müdürü İlyas Adaş, “Yeşil bir yol kenarında bulunan şelalemiz ilçemiz açısından önemli bir turizm alanına sahiptir. Bizler ailelerimizle buraya kadar gelerek bu şelalenin doyumsuz tadını çıkarıyoruz. Burası kış ortalarında yaklaşık 3-4 ay kadar ortalama buzlu kalıyor. Burası kış aylarının ortalarında eksi on dereceyi kadar bulabiliyor” dedi.

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FOTOĞRAF 7 Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi 45021 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, uzun yıllardır sokakta oturan Murat K. (50), yaklaşık 15 gün önce evinin önündeki yol için belediyeden hak almadığını iddia etti. Bunun üzerine Murat K., tapuda kendisine ait olduğunu söylediği yolu bölerek duvar örmeye başladı. Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi 45021 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, uzun yıllardır sokakta oturan Murat K. (50), yaklaşık 15 gün önce evinin önündeki yol için belediyeden hak almadığını iddia etti. Bunun üzerine Murat K., tapuda kendisine ait olduğunu söylediği yolu bölerek duvar örmeye başladı. Okula, pazara, muhtarlık binasına ve markete çıkan sokakta oturan vatandaşlar, şimdi hapis hayatı yaşadıklarını, bir yere gitmek için 2-3 sokak öteden dolandıklarını söyledi. Seyhan Belediyesi’ne bağlı ekiplerse Murat K.’nin tapusundaki hak ettiği yer için inceleme başlattıklarını duyurdu. Sokak sakinlerinden Songül Ertaş, “Bir anda örmeye başladılar, şaşırdık. Belediyeyi aradık, zabıtalarda geldiler. Duvarı ören kişi tapuda buranın çıkmaz sokak olduğunu iddia etti. Biz bu konuda çok şikayetçiyiz. Sokağın başında Pazartesi ve Salı günleri semt pazarı kuruluyor ve sokaktaki arabalar çıkamıyor. Çöp arabaları giremiyor. Buranın araştırılmasını istiyoruz. Burayı herkes kullanıyordu. Benim ailem de duvar örülen yerin arkasında oturuyor ve geçemiyorum. Burası her yere çıkıyordu ama şimdi çok dolanıyoruz” diye konuştu. Recep Beyaz isimli vatandaş ise 36 yıldır sokakta oturduğunu belirterek, “Belediyeden hakkını almak için burayı kapatmış. Geçen gün annem rahatsızlandı ve ambulans giremedi. Aracı olanların çoğu mağduriyet yaşıyor. 1985 yılından bu yana bu sokaktayız. Görünce şaşırdık, şok olduk. Berlin Duvarı gibi oldu” ifadelerini kullandı. Olayların hedefindeki Murat K.’ye ise ulaşılamadı. 'Burası benim' dedi sokağın ortasına duvar ördü: Mahalleli hapis hayatı yaşıyor Adana'da bir kişi evinin önündeki yol için belediyeden hakkını alamadığını iddia ederek, sokağı bölerek duvar ördü. Sokak sakinleri olaya tepki gösterirken duvarın üst kısmına ise kimse atlayarak karşıya geçmesin diye çivi ve cam parçaları yerleştirilmesi dikkat çekti. BiP'te paylaş

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