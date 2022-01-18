Gündem Orduda şelale buz tuttu
ORDU

Ordu’da şelale buz tuttu

Ordu’nun Korgan ilçesinde kış ayının iyice kendisini hissettirmesiyle turizmin simgelerinden birisi olan Çiseli Şelalesi buz tuttu. Korgan’da son zamanlarda kış ayının ortalarında hava sıcaklıklarının eksi 10 dereye kadar düşmesiyle birlikte ilçede bazı akarsular ve şelaleler buz tutmaya başladı. Göltepe Yaylası mevkisinde bulunan ve ilçenin önemli simgelerinden birisi olan Çiseli Şelalesi, yerden 15 metre yükseklikte buz tutarak dondu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Ordu’da şelale buz tuttu
Ordu'da donmuş Çiseli Şelalesi buz tuttu.

Turizm açısından ilçenin önemli simgesi haline gelen Çiseli Şelalesi, bazı vatandaşların uğrak yeri oldu. Birçok kişi cep telefonlarıyla donmuş şelale ile resim çekinirken, bazı vatandaşlar ise bu tutmuş ise şelaleyi inceledi.

Şelalenin ilçenin turizmine de önemli katkı sağladığını söyleyen Korgan Belediyesi Basın ve Yayın Halkla İlişkiler Müdürü İlyas Adaş, “Yeşil bir yol kenarında bulunan şelalemiz ilçemiz açısından önemli bir turizm alanına sahiptir. Bizler ailelerimizle buraya kadar gelerek bu şelalenin doyumsuz tadını çıkarıyoruz. Burası kış ortalarında yaklaşık 3-4 ay kadar ortalama buzlu kalıyor. Burası kış aylarının ortalarında eksi on dereceyi kadar bulabiliyor” dedi.

'Burası benim' dedi sokağın ortasına duvar ördü: Mahalleli hapis hayatı yaşıyor
FOTOĞRAF 7
Title
Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi 45021 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, uzun yıllardır sokakta oturan Murat K. (50), yaklaşık 15 gün önce evinin önündeki yol için belediyeden hak almadığını iddia etti. Bunun üzerine Murat K., tapuda kendisine ait olduğunu söylediği yolu bölerek duvar örmeye başladı.
Title
Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi 45021 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, uzun yıllardır sokakta oturan Murat K. (50), yaklaşık 15 gün önce evinin önündeki yol için belediyeden hak almadığını iddia etti. Bunun üzerine Murat K., tapuda kendisine ait olduğunu söylediği yolu bölerek duvar örmeye başladı.
Title
Okula, pazara, muhtarlık binasına ve markete çıkan sokakta oturan vatandaşlar, şimdi hapis hayatı yaşadıklarını, bir yere gitmek için 2-3 sokak öteden dolandıklarını söyledi. Seyhan Belediyesi’ne bağlı ekiplerse Murat K.’nin tapusundaki hak ettiği yer için inceleme başlattıklarını duyurdu.
Title
Sokak sakinlerinden Songül Ertaş, “Bir anda örmeye başladılar, şaşırdık. Belediyeyi aradık, zabıtalarda geldiler. Duvarı ören kişi tapuda buranın çıkmaz sokak olduğunu iddia etti. Biz bu konuda çok şikayetçiyiz. Sokağın başında Pazartesi ve Salı günleri semt pazarı kuruluyor ve sokaktaki arabalar çıkamıyor. Çöp arabaları giremiyor. Buranın araştırılmasını istiyoruz. Burayı herkes kullanıyordu. Benim ailem de duvar örülen yerin arkasında oturuyor ve geçemiyorum. Burası her yere çıkıyordu ama şimdi çok dolanıyoruz” diye konuştu.
Title
Recep Beyaz isimli vatandaş ise 36 yıldır sokakta oturduğunu belirterek, “Belediyeden hakkını almak için burayı kapatmış. Geçen gün annem rahatsızlandı ve ambulans giremedi. Aracı olanların çoğu mağduriyet yaşıyor. 1985 yılından bu yana bu sokaktayız. Görünce şaşırdık, şok olduk. Berlin Duvarı gibi oldu” ifadelerini kullandı. Olayların hedefindeki Murat K.’ye ise ulaşılamadı.
Title
Title
'Burası benim' dedi sokağın ortasına duvar ördü: Mahalleli hapis hayatı yaşıyor
Adana'da bir kişi evinin önündeki yol için belediyeden hakkını alamadığını iddia ederek, sokağı bölerek duvar ördü. Sokak sakinleri olaya tepki gösterirken duvarın üst kısmına ise kimse atlayarak karşıya geçmesin diye çivi ve cam parçaları yerleştirilmesi dikkat çekti.

Üç padişah, 27 başbakan ve 12 cumhurbaşkanı gördü: Ben Osmanlı'dan kalmayım
GÜNDEM
Üç padişah, 27 başbakan ve 12 cumhurbaşkanı gördü: Ben Osmanlı'dan kalmayım
Konyaspor-Adana Demirspor | CANLI

Konyaspor-Adana Demirspor | CANLI
Karagümrük-Beşiktaş | CANLI

Karagümrük-Beşiktaş | CANLI
İlişkilerimiz mükemmel seviyede

'İlişkilerimiz mükemmel seviyede'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırp mevkidaşı ile ortak basın toplantısında konuşuyor.

Kuşadası'nda esrarengiz olay

Kuşadası'nda esrarengiz olay

Toprağa gömülü halde bulundu, sır perdesi böyle aralanacak.
Gaziantep'te unutulmaz penaltı atışı

Gaziantep'te unutulmaz penaltı atışı

​Yoğun kar yağışı altında oynanan karşılaşmada ilginç anlar yaşandı.

​İşte eğitime ara verilen il ve ilçeler.

Gözaltına alınan baba-oğul tutuklanarak cezaevine gönderildi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur da faiz de düşecek.

İstanbul'a kar için saat verildi.

​Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Ahmet Çalık kararı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.