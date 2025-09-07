Yeni Şafak
Otomobil uçurumdan yuvarlandı: Anne ile 2 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

16:287/09/2025, Pazar
DHA
Serpil Karcı’nın kontrolünü yitirdiği 48 M 0806 plakalı otomobil, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde uçurumdan yuvarlanan otomobildeki Songül Karcı Gergin ve 2 yaşındaki oğlu Talha Taha hayatını kaybetti. Kazada, 3'ü çocuk, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Yaka Mahallesi'nde meydana geldi. Serpil Karcı’nın kontrolünü yitirdiği 48 M 0806 plakalı otomobil, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, otomobilden fırladığı belirlenen Songül Karcı Gergin ile oğlu Talha Taha'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Serpil Karcı ile Songül Karcı Gergin'in yaralanan 3 çocuğu ise çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.




#Talha Taha
#Muğla
#Seydikemer
