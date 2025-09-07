Yeni Şafak
Kastamonu'da araç takla attı: Yaralılar var

16:237/09/2025, Pazar
IHA
Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak takla atan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-İnebolu karayolu Aşağıçaylı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülbayıl Ö. idaresindeki 34 HA 6854 plakalı Mercedes marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Meral Ö. ve Melike Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



