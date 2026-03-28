Patpat kazasında fırlayan lastik dehşeti getirdi

00:1228/03/2026, Cumartesi
Fırlayan lastik sonrası araç takla attı, sürücü yaralandı.

Kastamonu’da “patpat” olarak bilinen tarım aracının lastiğinin yerinden fırlaması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Savrulan aracın takla attığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının lastiğinin yerinden fırlaması neticesinde takla attığı kazada sürücü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İnebolu ilçesi Şehit Er Rahmi Yılmazer Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki "patpat" diye tabir edilen tarım aracının lastiği fırladı. Lastiğin fırlamasıyla savrulan araç takla attı. Kazada sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tarım aracının lastiğinin yerinden çıktığı ve aracın savrularak takla attığı görülüyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



