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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

07:1123/04/2025, mercredi
G: 23/04/2025, mercredi
DHA
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MSB, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 22 Nisan’da terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'in şehit olduğunu duyurdu.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day, şehit oldu.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 22 Nisan'da terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day, Işıklı Sahra Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Nisan’da şehit olmuştur" denildi.






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