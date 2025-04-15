Antalya'dan acı haber: Bir polis memuru şehit oldu

"Milletimizin başı sağ olsun. Antalya Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Esat Koyuncu; görevi esnasında geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun"