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Antalya'dan acı haber: Bir polis memuru şehit oldu

Antalya'dan acı haber: Bir polis memuru şehit oldu

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
16:2715/04/2025, Salı
G: 15/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Şehit Polis Memuru Esat Koyuncu.
Şehit Polis Memuru Esat Koyuncu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Antalya Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Esat Koyuncu, görevi esnasında geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olmuştur." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da görevi sırasında kalp krizi geçirip, şehit olan polis memuru Esat Koyuncu ile ilgili mesaj paylaştı.



Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Milletimizin başı sağ olsun. Antalya Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Esat Koyuncu; görevi esnasında geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun"
dedi.

#Ali yerlikaya
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