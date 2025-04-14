Pençe Kilit şehidi Nurettin Tokyürek'in naaşı Erzurum'a getirildi

Yaklaşık 3 yıl önce Şehit olan Tokyürek için karşılama töreni düzenlendi. Törene, Erzurum protokolü ile askeri ve mülki erkanın yanı sıra şehit askerin babası Süleyman, annesi Lütfiye Tokyürek ile kardeşleri ve yakınları katıldı.