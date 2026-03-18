Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Petrol Pekin'e akıyor

04:00 18/03/2026, Çarşamba
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Ortadoğu’da artan gerilimle birlikte yükselen petrol fiyatları, İran ekonomisine önemli gelir sağlamaya devam ediyor.

Financial Times'ın haberine göre Tahran yönetimi, ham petrolden günlük yaklaşık 140 milyon dolar kazanıyor. 28 Şubat'ta başlayan hava saldırılarından bu yana İran’ın ana ihracat merkezi olan Hark Adası'ndan en az 13 dev petrol tankeri yükleme yaptı. Bu süreçte Hürmüz Boğazı üzerinden yaklaşık 24 milyon varil İran petrolü taşındı. Günlük gelirin, İran petrolünün Brent’e göre yaklaşık 10 dolar indirimli satılmasına rağmen 140 milyon dolar civarında olduğu belirtiliyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, İran’ın gelirlerini daha da artırıyor. Brent petrol vadeli işlemleri 16’sında varil başına 100 doların üzerine çıkarken, Asya piyasalarında 102 dolar seviyelerinde işlem gördü.



#Petrol
#Pekin
#Çin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
