Petrol Pekin'e akıyor

Financial Times'ın haberine göre Tahran yönetimi, ham petrolden günlük yaklaşık 140 milyon dolar kazanıyor. 28 Şubat'ta başlayan hava saldırılarından bu yana İran’ın ana ihracat merkezi olan Hark Adası'ndan en az 13 dev petrol tankeri yükleme yaptı. Bu süreçte Hürmüz Boğazı üzerinden yaklaşık 24 milyon varil İran petrolü taşındı. Günlük gelirin, İran petrolünün Brent’e göre yaklaşık 10 dolar indirimli satılmasına rağmen 140 milyon dolar civarında olduğu belirtiliyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, İran’ın gelirlerini daha da artırıyor. Brent petrol vadeli işlemleri 16’sında varil başına 100 doların üzerine çıkarken, Asya piyasalarında 102 dolar seviyelerinde işlem gördü.