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Pis ellerinizi Türkiye’den çekin: Soylu ABD Büyükelçisine seslendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, başını ABD’nin çektiği 9 ülkeye sert mesaj verdi. ABD Büyükelçisi'ne seslenen Soylu, “Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Çok net söylüyorum. Neleri yaptırdığınızı, hangi adımları attırdığınızı, Türkiye'yi nasıl karıştırmak istediğinizi net bir şekilde biliyorum” dedi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:00 . 4/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da Göç İdaresi Başkanlığı'nın İl Göç İdaresi Müdürleri Toplantısı'nda konuştu. Soylu’nun gündeminde “DEAŞ saldıracak” iddiasıyla konsolosluklarını kapatan ABD ve Avrupa ülkeleri verdi. Bu ülkelere yönelik sert mesajlar veren Soylu, “Türkiye’nin üzerindeki pis ellerinizi çekin” dedi.

HER ABD ELÇİSİNİN DERDİ NASIL DARBE YAPARIM OLUYOR

Amerikan Büyükelçisini eleştiren Soylu, “Her gelen Amerikan Büyükelçisinin derdi 'Türkiye'ye nasıl zarar verebilirim' oldu” dedi. Soylu şöyle devam etti: “Türkiye'nin bir de şöyle bir talihsizliği var, Türkiye'ye gelen her Amerikan Büyükelçisi, 'Ben Türkiye'de nasıl darbe yaparım, yaptırırım' telaşı içerisindedir. Bu, Türkiye'nin temel bir talihsizliğidir. Her Amerikan Büyükelçisinin 'Türkiye'de acaba ben ne yaparım, ne yaptırırım ve Türkiye'ye nasıl zarar veririm, babalarıma nasıl yaranırım' dertleri budur. Türkiye'nin yıllardan beri en önemli talihsizliklerinden bir tanesi budur, hep de bu olmuştur.”

MASKELİ, SIRITAN YÜZLERİNİZİ ÇEKİN

Amerikan Büyükelçisine seslenen Soylu, “Türkiye'yi de dizayn edebileceklerini zannediyorlardı ama bir adam oyunlarını bozdu, Recep Tayyip Erdoğan. Onlar Türkiye'yi de böyle zannediyorlardı, oturacaklardı, fıs fıs fıs oyun, tezgah kuracaklar. Amerikan Büyükelçisi'ne buradan söylüyorum, hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum, pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek, çok net söylüyorum, pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Neleri yaptırdığınızı, hangi adımları attırdığınızı, Türkiye'yi nasıl karıştırmak istediğinizi net bir şekilde biliyorum. O pis ellerinizi, o maskeli, sırıtan yüzlerinizi Türkiye'nin üzerinden çekiniz. Bu kadar açık."



#ABD Büyükelçisi
#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
#Başkonsolosluk
1 saat önce
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Pis ellerinizi Türkiye’den çekin: Soylu ABD Büyükelçisine seslendi
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