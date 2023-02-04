Pis ellerinizi Türkiye’den çekin: Soylu ABD Büyükelçisine seslendi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da Göç İdaresi Başkanlığı'nın İl Göç İdaresi Müdürleri Toplantısı'nda konuştu. Soylu’nun gündeminde “DEAŞ saldıracak” iddiasıyla konsolosluklarını kapatan ABD ve Avrupa ülkeleri verdi. Bu ülkelere yönelik sert mesajlar veren Soylu, “Türkiye’nin üzerindeki pis ellerinizi çekin” dedi.
Amerikan Büyükelçisini eleştiren Soylu, “Her gelen Amerikan Büyükelçisinin derdi 'Türkiye'ye nasıl zarar verebilirim' oldu” dedi. Soylu şöyle devam etti: “Türkiye'nin bir de şöyle bir talihsizliği var, Türkiye'ye gelen her Amerikan Büyükelçisi, 'Ben Türkiye'de nasıl darbe yaparım, yaptırırım' telaşı içerisindedir. Bu, Türkiye'nin temel bir talihsizliğidir. Her Amerikan Büyükelçisinin 'Türkiye'de acaba ben ne yaparım, ne yaptırırım ve Türkiye'ye nasıl zarar veririm, babalarıma nasıl yaranırım' dertleri budur. Türkiye'nin yıllardan beri en önemli talihsizliklerinden bir tanesi budur, hep de bu olmuştur.”
Amerikan Büyükelçisine seslenen Soylu, “Türkiye'yi de dizayn edebileceklerini zannediyorlardı ama bir adam oyunlarını bozdu, Recep Tayyip Erdoğan. Onlar Türkiye'yi de böyle zannediyorlardı, oturacaklardı, fıs fıs fıs oyun, tezgah kuracaklar. Amerikan Büyükelçisi'ne buradan söylüyorum, hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum, pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek, çok net söylüyorum, pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Neleri yaptırdığınızı, hangi adımları attırdığınızı, Türkiye'yi nasıl karıştırmak istediğinizi net bir şekilde biliyorum. O pis ellerinizi, o maskeli, sırıtan yüzlerinizi Türkiye'nin üzerinden çekiniz. Bu kadar açık."