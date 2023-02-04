Pis ellerinizi Türkiye’den çekin: Soylu ABD Büyükelçisine seslendi

Amerikan Büyükelçisini eleştiren Soylu, “Her gelen Amerikan Büyükelçisinin derdi 'Türkiye'ye nasıl zarar verebilirim' oldu” dedi. Soylu şöyle devam etti: “Türkiye'nin bir de şöyle bir talihsizliği var, Türkiye'ye gelen her Amerikan Büyükelçisi, 'Ben Türkiye'de nasıl darbe yaparım, yaptırırım' telaşı içerisindedir. Bu, Türkiye'nin temel bir talihsizliğidir. Her Amerikan Büyükelçisinin 'Türkiye'de acaba ben ne yaparım, ne yaptırırım ve Türkiye'ye nasıl zarar veririm, babalarıma nasıl yaranırım' dertleri budur. Türkiye'nin yıllardan beri en önemli talihsizliklerinden bir tanesi budur, hep de bu olmuştur.”