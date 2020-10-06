Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor: Şırnak'ta teslim oldu

Terörle mücadeledeki kararlık terör örgütü PKK'da da çözülmeyi beraberinde getirdi. İçişleri Bakanlığı Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, 1 teröristin Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
On ayda 173 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığının açıklamasında teslim olan teröristin 2015 yılında örgüte katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğünün tespit edildiği kaydedildi. Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 173’e yükseldi.