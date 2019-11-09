PKK’lıları işe almış

HDP’nin PKK ile iş tutan belediye başkanları tek tek gözaltına alınıyor. Van Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında İpekyolu ilçesinin HDP’li belediye başkanı Azim Yacan ile meclis üyesi ve sözde belediye eş başkanı Şehsade Kurt, “PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak” ve “örgüt propagandası yapmak” suçundan dün ikametlerinde gözaltına alındı. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra belediye kadrosunda çalışan şehit yakınlarının işine son veren HDP’li Yacan’ın, dağ kadrosundaki teröristlerin yakınları ve örgütün “değer ailesi” adını verdiği 40 teröristi işe aldığı tespit edildi.
ÖRGÜTÜN BASIN SORUMLUSU
- Sorgusu devam eden Yacan ile Kurt’un ikametlerinde yapılan aramalarda terörist elebaşı Abdullah Öcalan’a ait kitaplar ele geçirildi. Yacan’ın adresinde yapılan aramalarda KCK sözde üst yönetiminden gelen bir not da bulundu. Notta, “Kayyum atanmasını engelleyecek şekilde değer ailelerine yardım edilmesi gerektiği”nin yazdığı öğrenildi. Sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yapan Yacan’ın PKK’nın haber ajanslarında çalıştığı da tespit edildi. Yacan’ın PKK’nın propaganda faaliyetlerini yürüttüğü, bu yüzden de örgütün sözde üst yönetimi tarafından “basın faaliyet sorumlusu” olarak atandığı öğrenildi.