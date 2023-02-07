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Polonyalı ve Yunan arama kurtarma ekipleri üç kişiyi enkaz altından kurtardı

Polonya ve Yunanistan'dan, Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Türkiye'ye gelen arama kurtarma ekipleri, Adıyaman ve Hatay'da 3 kişiyi enkazın altından kurtardı.

18:47 . 7/02/2023 Salı
AA
Kurtarma ekipleri

Kurtarma ekipleri

Polonya İtfaiyesi Şefi Andrzej Bartkowiak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Polonyalı ekiplerin Adıyaman'ın Besni ilçesinde 10 farklı alanda çalıştığını belirtti.

Çalışmaların devam ettiğini bildiren Bartkowiak, "Polonyalı ve Türk ekipler ilk kişiyi kurtardı. Bir erkeği enkaz altından çıkardık. Bu bir gurur." ifadelerini kullandı.

Polonya, Türkiye'ye depremler nedeniyle destek için dün 76 uzman itfaiyeci ve 8 arama kurtarma köpeği gönderme kararı almıştı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de bugün yaptığı açıklamada Polonyalı madencilerin de Türkiye'ye gideceğini duyurmuştu.


Yunan arama kurtarma ekibi de 2 kişiyi kurtardı


Yunan Devlet Ajansı ERT'in haberine göre de Yunanistan Özel Afet Müdahale Biriminin (EMAK) Hatay'ın İskenderun ilçesindeki çalışmaları sonucunda 50 yaşında baba ve 6 yaşındaki kızı enkaz altından kurtarıldı.

Kurtarılan babanın eşi ve 7 yaşındaki kızının ise enkaz altında hayatını kaybettiği bildirildi.

EMAK'a bağlı arama kurtarma uzmanı 21 itfaiyeci, 2 doktor, 3 acil yardım sağlık personeli, 2 arama kurtarma köpeğinden oluşan ekip, Yunan Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi uçakla dün Atina yakınlarındaki Elefsina Havaalanı'ndan hareketle Türkiye'ye gelmişti.


#enkaz
#Kurtarma
#Polonya
#Yunanistan
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