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İSTANBUL

Prof. Dr. Veysel Eroğlu: Türkiye'de ilk defa en ileri biyolojik arıtma tesislerini biz yaptık

Orman ve Su İşleri Eski Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, müsilaja dikkat çekerek, "22 maddelik bir çalışma ile Marmara Denizi'ne artık hükümetimiz el atıyor. Bunu da kurtaracağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi. Eroğlu, eski İstanbul Büyükşehir Başkanlarından Nurettin Sözen'in iddialarına da yanıt vererek, "'Erdoğan biyolojik arıtma tesislerini durdurdu, iptal etti' diyor. Hangi biyolojik arıtma tesisi vardı ki durdursun. Tuzla'yı, Ataköy'ü, Paşaköy'ü, Terkos'u yapan biziz. Türkiye'de ilk defa en ileri biyolojik arıtma tesislerini biz yaptık" dedi.

Haber Merkezi DHA
Prof. Dr. Veysel Eroğlu: Türkiyede ilk defa en ileri biyolojik arıtma tesislerini biz yaptık
Tevfik Göksu - Veysel Eroğlu

Prof. Dr. Veysel Eroğlu AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde basın toplantısı düzenledi. Veysel Eroğlu'na AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da eşlik etti
Döneminde yaptıkları çalışmalardan da bahseden Eroğlu, su borularıyla ilgili olarak "Dünyada bir yılda en fazla boruyu yenileyen bir kurum olarak tarihe geçtik. Bin 100 kilometre boruyla kayıpları azalttık, bağlantıları yaptık, sistemi bilgi işlem merkezini yeniledik. Öyle bir sistem yaptım ki bütün veznelerdeki ne kadar para yattı anında bütün kurumlarda gözüküyordu" dedi.


  • Veysel Eroğlu, "Bir tek ileri biyolojik arıtma tesisi yoktu. Bunları biz inşa ettik. Burada da prensip şu. İçme suyu havzalarına arıtacağımız suları çok ileri, en ileri biyolojik atık ve fosfor giderme tesisleri diye bir arıtma tesisi kurduk. Buna örnek olarak Paşaköy'de çok muhteşem, dünyanın en ileri arıtma tesisini biz kurduk" diye konuştu.

"Bunlar önlenirse müsilaj biter"

Eroğlu, Marmara Denizi'nde görülen müsilajın nedenlerini açıklayarak, "Kocaeli ve İstanbul büyük ölçüde yaptı ama diğer şehirlerde var. Tekirdağ, Çanakkale, diğer illerden gelen atık sular var, dereler var, bir de sanayiler var. Sanayinin de iyi kontrol edilmesi lazım. Çöp meselesini biz İstanbul'da hallettik ama bazı atıklar yine derelerden Haliç'e geliyor. Derelerde kirlilik var. Susurluk, Gönen, Biga dereleri" ifadelerini kullandı.

"Hiç kimsenin şüphesi olmasın"

Müsilajın nedenleri arasında küresel iklim değişikliği ve denizde ki akıntıların da etmenlerden olduğuna değinen Eroğlu, "Bunlarında rolü var. Tekniğine uygun olmayan kıyı yapıları var. Gemi ve teknelerden gelen kirlilik ve birde yayılı kaynaklar var" dedi. Eroğlu, vatandaşların tarımda kullandıkları gübre ve ilaçların da bilinçsiz kullanımı sonucu yağmur suyuyla denize karıştığına dikkat çekti. Eroğlu, "Bunlar önlenirse bu müsilaj biter. 22 maddelik bir çalışma ile Marmara Denizi'ne artık hükümetimiz el atıyor. Bunu da kurtaracağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

"Türkiye'de ilk defa en ileri biyolojik arıtma tesislerini biz yaptık"

Veysel Eroğlu, eski İstanbul Büyükşehir Başkanlarından Nurettin Sözen'in iddialarına da yanıt verdi. Veysel Eroğlu, "Ben de gazetede okuyunca hayret ettim, 'Recep Tayyip Erdoğan biyolojik arıtma tesislerini durdurdu, iptal etti' diyor. Hangi biyolojik arıtma tesisi vardı ki durdursun. Tuzla'yı, Ataköy'ü, Paşaköy'ü, Terkos'u yapan biziz. Türkiye'de ilk defa en ileri biyolojik arıtma tesislerini biz yaptık" dedi.

Çanakkale Boğazı’nda müsilaj seferberliği: Dört günde 65 metreküp toplandı
FOTOĞRAF 15
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde başlatılan Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde Marmara Denizi’nden Kuzey Ege’ye kadar ilerleyen müsilaja karşı geçtiğimiz 8 Haziran Salı günü temizlik seferberliği başlatılmıştı.
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Denizlerin müsilajdan temizlenmesi için bugün de Yat Limanı’nda çalışmalar sürüyor.
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Su motorları ve belediyeye ait vidanjörler ile liman içinde su üzerinde biriken beyaz ve yapışkan tabaka çekiliyor.
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Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden edinilen bilgide, dünkü rekolte oranın 65 metreküp olduğu bildirildi.
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Çanakkale Boğazı’nda müsilaj seferberliği: Dört günde 65 metreküp toplandı
Title
Çanakkale Boğazı’nda müsilaj seferberliği: Dört günde 65 metreküp toplandı
Title
Çanakkale Boğazı’nda müsilaj seferberliği: Dört günde 65 metreküp toplandı
Title
Çanakkale Boğazı’nda müsilaj seferberliği: Dört günde 65 metreküp toplandı
Title
Çanakkale Boğazı’nda müsilaj seferberliği: Dört günde 65 metreküp toplandı
Title
Çanakkale Boğazı’nda müsilaj seferberliği: Dört günde 65 metreküp toplandı
Title
Çanakkale Boğazı’nda müsilaj seferberliği: Dört günde 65 metreküp toplandı
Title
Çanakkale Boğazı’nda müsilaj seferberliği: Dört günde 65 metreküp toplandı
Title
Çanakkale Boğazı’nda müsilaj seferberliği: Dört günde 65 metreküp toplandı
Title
Çanakkale Boğazı’nda müsilaj seferberliği: Dört günde 65 metreküp toplandı
Title
Çanakkale Boğazı’nda müsilaj seferberliği: Dört günde 65 metreküp toplandı
Çanakkale Boğazı’nda müsilaj seferberliği: Dört günde 65 metreküp toplandı
Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'ndaki müsilaj (deniz salyası) ile mücadele kapsamında deniz temizleme çalışmaları 5'inci gününde devam ediyor. Bu kapsamda Çanakkale Boğazı'nda 65 metreküp deniz salyası temizlendi.


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