Psikoloji eğitimi Müdür Bey’den

İl müdürü gömleğini makamında bırakarak eğitim için yollara düşen Taşçıer, Diyarbakır’daki tüm okulları tek tek ziyaret edip, uzman olduğu psikolojiyi anlatıyor.

TERÖRÜN İZLERİNİ SİLECEK

Taşçıer, “Dezavantajlı bölgeleri özellikle seçiyorum. Çalışmama ise Sur bölgesinden başladım. Buranın en dezavantajlı okulunda çocuklarımızla buluşarak, psikoloji üzerine konuştuk” diye konuştu. Kendisi de Diyarbakır Bismilli olan Taşçıer, “Bölgenin çocuklarının yapabileceği çok daha faydalı iş var. Bu hayatta onların söyleyecek sözü var. Ben buna inandım ve bu doğrultuda onların sorunlarını çözebilmek için sahaya indim” diye konuştu. Taşçıer, 2020 Haziran sonuna kadar 120 okulda derse girmeyi hedefliyor. Türkiye’de il müdürlüğü düzeyinde yapılan bu çalışma bir ilk olma özelliği taşırken, çalışmanın bir başka ayağını ise öğretmenler oluşturacak.