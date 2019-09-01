Rize'de kaybolan 6 dağcıdan 2'sine ulaşıldı

Rize'de sağanak nedeniyle mahsur kaldıkları yaylada kaybolan 6 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar ikinci günde devam ediyor. Rize Valisi, 2 dağcıya ulaşıldığını açıkladı.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Şakir Kurk başkanlığında arama kurtarma ekipleri, Salarha Jandarma Komutanlığında yaptıkları toplantının ardından sabahın erken saatlerinde Paşaçukuru Deresi ile Handüzü Yaylası'nda aynı anda arama faaliyeti başlattı. Çalışmaya, AFAD, jandarma, arama kurtarma, itfaiye ekipleri ve kaybolan kişilerin yakınları da dahil olmak üzere 60 kişilik grup eşlik ediyor. Yaklaşık 8 kilometrelik parkurda arama gerçekleştirilecek.

Dün akşam saatlerinde vatandaşların kamp yaptığı bölgede izlerine rastlanılırken, grup içerisinde 12 yaşında da bir çocuğun bulunduğu belirlendi. İl AFAD Müdürü Kurk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede çok kapsamlı çalışma başlattıklarını söyledi. Kurk, "Drone ile havdan arama çalışmasının yanında bölgede çok yönlü bir faaliyet icra ediyoruz. Drone ile eğer bir işaret bulursak vatandaşlarımızın yürümesi zor alanda olursa helikopter talebimiz olabilir. Havanın açık olması bizim için iyi. Bu çalışmalarımızı kolaylaştıracak. İnşallah gün içerisinde vatandaşlarımıza ulaşmayı başarırız." dedi.