Gündem Rizede önce sel sonra kar
RİZE

Rize'de önce sel sonra kar

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde dün etkili olan hortum, şiddetli yağışın ardından Rize’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı yaşandı.

Haber Merkezi IHA
Rize'de kar
Rize'de kar

Rize’nin Fındıklı ilçesinde dün denizde çıkan hortumun ardından Trabzon’un Araklı ilçesinde şiddetli yağış sel ve heyelanlara neden olmuş olmuş, Trabzon-Bayburt karayolu ulaşıma kapanmıştı. Bu yaşananların ardından Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Ambarlı Yaylası’na kar yağdı. Yayla sezonunun açılmasıyla yaylacıların Gito Yaylası’nda bir süre kaldıktan sonra çıktığı ikinci yayla olan 2 bin 510 rakımdaki Ambarlı Yaylası’na kar yağdı. Ekim ayında yağan kar ile birlikte yayla sakinleri dönüş hazırlıklarına başlarken, yağan kar ile tüm yayla beyaza büründü.

İHA

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