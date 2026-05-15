Rize'de takla atan cip karşı şeritteki cipin üzerine düştü: Ölü ve yaralılar var

19:3915/05/2026, الجمعة
Rize'nin Pazar ilçesinde kontrolden çıkan cipin karşı şeride geçerek başka bir cipin üzerine düşmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan sürücü Yadigar Kasarcı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Rize'nin Pazar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği cipin, takla atarak karşı şeride geçip, seyir halindeki başka bir cipin üzerine düştüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Pazar ilçesi Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana geldi. Rize'den Artvin istikametine seyir halinde olan Yadigar Kasarcı'nın (45) kontrolünü yitirdiği 53 HG 048 plakalı cip, hızla refüje çıkıp, demir bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak karşı şeride geçti. Havalanan araç, o sırada Eren Erkılıç (40) yönetimindeki 53 ADF 189 plakalı cipin üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Demir yığınına dönen ciplerden çıkarılan sürücüler ile araçlarda yolcu konumunda bulunan Mustafa Taha K., Birgül K., Hilmi Tayanç K., Doğu E., Gözde E. ve Yasemin M., ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan sürücü Yadigar Kasarcı, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer 7 yaralının ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


