Saadet Partisi'nden 22 yıl sonra Meclis'te grup toplantısı: Karamollaoğlu ve Davutoğlu sırayla kürsüye çıktı

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde aldığı tarihi hezimet ittifak içerisinde yeni bir ittifak doğurdu. Saadet Partisi ile Gelecek Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) grup kurma konusunda anlaştı. Söz konusu anlaşmaya ilişkin ise yarın Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun birlikte açıklama yapacağı bildirildi. Açıklamanın saati ise 12.00 olarak belirtildi.