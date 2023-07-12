Saadet Partisi'nden 22 yıl sonra Meclis'te grup toplantısı: Karamollaoğlu ve Davutoğlu sırayla kürsüye çıktı

Saadet Partisi TBMM Grup Toplantısı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katılımıyla gerçekleştirildi.
Saadet Partisi ile Gelecek Partisi, Meclis'te altıncı grubu Saadet Partisi çatısı altında kurmuştu. Grup Başkanı Gelecek Partili Selçuk Özdağ olurken Grup başkanvekilleri Saadet Partili Bülent Kaya ve Gelecek Partili İsa Mesih Şahin olmuştu.
İki parti, ilk grup toplantısını gerçekleştirdi. Kürsüye ilk grup toplantısı olması dolayısıyla hem Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu hem de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu çıktı.
DEVA kabul etmemişti
Meclis’te grup kurma görüşmeleri DEVA, Gelecek ve Saadet partileriyle başlamış ancak Deva Partisi, yetkili kurullarında üçlü grup kurma önerisine onay çıkmadığını açıklamıştı.