Saadet’ten yine ‘Bay Kemal’ itirazı: Desteklememiz düşünülemez

Millet İttifakı ortağı Saadet Partisi’nde, Kemal Kılıçdaroğlu çatlağı devam ediyor. Eski Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tongüç, Millî Görüş hareketine seslendi. “Genel Merkez yönetiminde artık çözüm kalmamıştır” ifadelerini kullanan Tongüç, şunları söyledi: “Şu anda partinin girdiği ittifakın hareketimize, partiye ve millete fayda getirmeyeceği açıktır. Ne olacağını istişare etmeden bir oldubittiye getirilip dayatılan ittifakı ve çıkardığı Cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu bu şartlarda desteklememiz düşünülemez. 2018 yılında yapılan ve Millet İttifakı olarak girilen genel seçimlerde Ankara 2. bölge milletvekili adayı olup, seçim sonuçlarında Millî Görüşçülerin baraj engeli olmadığı halde bu ittifaka oy vermediklerini müşahede ettik. Seçim sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili bundan sonraki sürecin daha dikkatli ele alınması gerektiği konusu partinin kurullarında ifade edildi.”