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Sahil Güvenlik 21 kaçak göçmeni yakaladı 46 göçmeni kurtardı

Sahil Güvenlik 21 kaçak göçmeni yakaladı 46 göçmeni kurtardı

16:0222/05/2025, Perşembe
IHA
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Düzensiz göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Düzensiz göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında lastik botla yurt dışına çıkmak isteyen 21 göçmen yakalanırken, Çeşme ilçesinde adaya çıkıp yardım bekleyen ve Yunan unsurları tarafından geri itilen bot içerisinde bulunan toplam 46 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 20 Mayıs saat 03.00'te, Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-61) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-7) tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişimindeki 21 göçmen yakalanarak ekipler tarafından karaya çıkartıldı.

Ekipler, Çeşme ilçesinde saat 12.05'te, Boğaz Adası üzerinde bulunan ve yardım talebinde bulunan göçmenler ile Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki kurtardı. Kurtarılan 46 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkartıldı.

Düzensiz göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

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