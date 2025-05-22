Göçle mücadelede yeni dönem: Mobil denetimlerde rekor başarı

Türkiye genelinde 21 Mayıs tarihine kadar düzenlenen kapsamlı denetim ve operasyonlarda, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizasyonlarına büyük darbe indirildi.

Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen uygulamalarda, 432 bin 630 kişinin kimlik kontrolü yapılırken, 27’si yabancı uyruklu olmak üzere 49 göçmen kaçakçısı organizatörü ile 509 düzensiz göçmen yakalandı.

6 BİNE YAKIN NOKTADA KAÇAK GÖÇMEN DENETİMİ

28 bini aşkın personelin katılımıyla 5 bin 817 noktada uygulama yapılırken, toplam 18 bin 317 farklı alan kontrol edildi. Metruk binalardan terminallere, tır garajlarından toplu taşıma duraklarına kadar geniş bir alana yayılan operasyonlarda, düzensiz göçle mücadeledeki kararlılık bir kez daha ortaya kondu.

KİMLİK KONTROLLERİNDE ORANLAR GERİLEDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, iki yıl önce mobil göç araçlarıyla başlatılan kimlik kontrollerinde, sorgulanan her dört kişiden üçü düzensiz göçmen çıkarken, bu oran yüzde 74,5’ten yüzde 1,8’e kadar geriledi. Bu düşüş, hem sınır güvenliği politikalarının hem de iç denetim mekanizmalarının etkinliğini ortaya koydu.

Bugün artık kimlik kontrolü yapılan her 100 kişiden yalnızca 2’si düzensiz göçmen çıkıyor. İçişleri Bakanlığı'nın değerlendirmesine göre, Türkiye’nin düzensiz göç açısından artık hedef ve transit ülke olmaktan çıktığının açık bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

GÖÇ ROTALARI DEĞİŞTİ

İçişleri Bakanlığı, alınan önlemler sayesinde düzensiz göç rotalarının değiştiğini ve Türkiye’nin bu alanda caydırıcı bir konuma geldiğini vurguladı. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelede Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ortak çalışmaları önemli bir başarıya ulaştı.

Operasyonlar sırasında tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme süreçleri başlatıldı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN, GÜVENLİK GÜÇLERİNE TEŞEKKÜR

Gerçekleştirilen geniş çaplı uygulamalar sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürece katkı sunan vali, kaymakam, polis, jandarma, sahil güvenlik ve Göç İdaresi personeline teşekkür edildi. Yerlikaya, Türkiye’nin, göç yönetiminde insan haklarına saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeninden taviz vermeyen bir model sunduğu vurguladı.