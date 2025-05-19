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Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı

Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı

23:0019/05/2025, Pazartesi
G: 20/05/2025, Salı
AA
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Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 şüpheli de gözaltına alındı.
Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Muğla açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 10'u çocuk 33 düzensiz göçmeni kurtardı.

Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



#Datça
#düzensiz göçmen
#lastik bot
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