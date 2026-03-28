Sahte hesap operasyonu genişliyor: Bir gözaltı daha

Muğla merkezli yürütülen sahte sosyal medya hesapları üzerinden hakaret, şantaj ve dezenformasyon soruşturmasında 1 kişi daha gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte hesaplar aracılığıyla şahıslara yönelik hakaret, tehdit, şantaj ve kamuoyunu yanıltıcı dezenformasyon yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı. Söz konusu "sahte hesap" ağına yönelik geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kişi sorgulanmış, yapılan yargılamalar sonucunda suç örgütü faaliyeti kapsamında değerlendirilen eylemleri nedeniyle 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma kapsamında 1 kişi daha gözaltına alındı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Marmaris ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen baskında Y.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, suç unsuru taşıdığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyale (bilgisayar, telefon, depolama aygıtları) incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan Y.K.’nin aynı soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan K.K.’nin kardeşi olduğu öğrenildi.

Emniyet birimlerinin sahte hesapların arkasındaki bağlantıları ve dezenformasyonun boyutlarını ortaya çıkarmak için yürüttüğü teknik incelemeler titizlikle devam ediyor.







