Sahte hesap operasyonu genişliyor: Bir gözaltı daha

00:2628/03/2026, Cumartesi
IHA
Sahte hesap soruşturmasında bir kişi daha gözaltına alındı.
Muğla merkezli yürütülen hakaret, şantaj ve dezenformasyon soruşturmasında bir şüpheli daha gözaltına alındı. Marmaris’te düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin adresinde çok sayıda dijital materyale el konulurken, soruşturma kapsamında daha önce 4 kişinin tutuklandığı öğrenildi. Emniyet ekipleri, sahte hesap ağının bağlantılarını ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte hesaplar aracılığıyla şahıslara yönelik hakaret, tehdit, şantaj ve kamuoyunu yanıltıcı dezenformasyon yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı. Söz konusu "sahte hesap" ağına yönelik geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kişi sorgulanmış, yapılan yargılamalar sonucunda suç örgütü faaliyeti kapsamında değerlendirilen eylemleri nedeniyle 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma kapsamında 1 kişi daha gözaltına alındı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Marmaris ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen baskında Y.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, suç unsuru taşıdığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyale (bilgisayar, telefon, depolama aygıtları) incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan Y.K.’nin aynı soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan K.K.’nin kardeşi olduğu öğrenildi.

Emniyet birimlerinin sahte hesapların arkasındaki bağlantıları ve dezenformasyonun boyutlarını ortaya çıkarmak için yürüttüğü teknik incelemeler titizlikle devam ediyor.



Yeni torba yasada müjde! Emekli ikramiyelerinde artış, gençlere istihdam, ucuz ev ve bedelli askerlik