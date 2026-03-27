Marmaris Belediyesi'nde 'rüşvet' soruşturması: Başkan yardımcısı da dahil 13 kişi gözaltına alındı

08:1427/03/2026, Cuma
DHA
Marmaris'te belediyeye rüşvet soruşturmasında 13 kişi gözaltına alındı.
Muğla'nın Marmaris İlçe Belediyesinde, imar ile ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alındığı iddiası üzerine polis ekipleri tarafından geç saatlerde operasyon düzenlendi. Aralarında belediye başkan yardımcısı ve birim müdürlerinin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Marmaris Belediyesinde görevli bazı personellerin otel, restoran ve işletmelerin yeni iskan ile ruhsat süreçlerinde usulsüzlük yaparak maddi menfaat temin ettikleri iddiaları araştırıldı. Belediye içerisindeki bazı yöneticilerin, kendi belirledikleri personel üzerinden işlemleri yönlendirerek çıkar sağladıkları da öne sürüldü.

Yürütülen operasyon kapsamında gece saatlerinde İmar Müdürlüğü’nde görevli bir personel, 4 bin dolar rüşvet aldığı sırada polis tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin ikametleri, iş yerleri ve Marmaris Belediyesi’ndeki ofislerinde eş zamanlı arama kararı çıkarıldı.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISIYLA BİRLİKTE 13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Belediye Başkan Yardımcısı Ö.H., İmar Müdürü İ.P., mühendisler V.Ç., T.D. ve C.C., Zabıta Müdür Vekili M.K., esnaf T.K., muhtar F.T., müteahhit M.G., muhasebeci F.K., serbest meslek sahibi M.Ş. ile belediye çalışanları N.C. ve H.P., gözaltına alındı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü yapılan operasyonla ilgili belediye binası önünde açıklamalarda bulundu. Ünlü, “Belediyemiz, Marmaris Belediyesi Başkanı ve yönetimiyle birlikte çalışmalarına devam edecektir. Umuyoruz ki bu soruşturma en kısa sürede sonuçlanır. Hepinize teşekkür ediyoruz. Konuyla ilgili yeni bir bilgi geldiğinde biz de sizlerle paylaşacağız” dedi.


