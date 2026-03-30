Sakarya’da sahte plaka operasyonu: Üç kişi gözaltına alındı

22:4330/03/2026, Pazartesi
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Sakarya’da jandarmanın düzenlediği operasyonda sahte plaka basarak piyasaya sürdüğü belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda sahte plaka üretiminde kullanılan makine, 98 sahte plaka ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde “Resmi belgede sahtecilik” suçuna yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, sahte plaka basımı yaparak para karşılığında piyasaya sürdüğü tespit edilen 1 şüpheli ile suça iştirak ettiği değerlendirilen 2 şüphelinin kimlikleri belirlendi.

Belirlenen 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonda, sahte plaka üretiminde kullanılan 1 baskı makinesi, 98 adet basılmış sahte plaka, 6 plakalık, 5 numaratör ile birlikte çok sayıda kimyasal madde ve üretim malzemesi ele geçirildi.

#Sakarya
#sahte plaka
#operasyon
