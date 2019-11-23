Satışta Mardin farkı

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler sayısal anlamda gayrimenkul istatistiklerini sırtlamasına rağmen, artış oranlarında listenin son sıralarında yer aldı. Son 10 yılda konut satışlarının en yavaş arttığı şehir Ankara olarak dikkat çekti. Onu Çorum ve Malatya takip etti.

FuzulEv’in “Gayrimenkulün 10 Yılı” araştırması, Türkiye’de son 10 yılda konut satışlarını en çok artıran şehirleri ortaya koydu. Buna göre 2008-2018 yılları arasında Türkiye’de konut satışları yüzde 2 bin 919 ile en çok Mardin’de arttı. Mardin’i, yüzde 2 bin 753 ile Muğla ve yüzde bin 694 ile Muş izledi. Türkiye’nin büyük şehirleri İstanbul, Ankara ve İzmir’in listenin son sıralarında yer aldığını söyleyen FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, “Bu tablo, özellikle son 10 yılda Anadolu’da yaşanan ‘konut devrimi’ni ortaya koyuyor” dedi. 2008 yılında Türkiye genelindeki 81 ilde 427 bin 105 seviyesinde olan toplam konut satışı, 2018 yılında 1 milyon 375 bin 398 adet olarak gerçekleşti.

Eyüp Akbal

MEGA PROJELER İLK 10’U ŞEKİLLENDİRDİ

Türkiye’nin 2008 yılından bu yana imza attığı önemli projelerin de bu konut satışlarında önemli pay sahibi olduğunu söyleyen Eyüp Akbal konuşmasını şöyle sürdürdü: “Gerek ekonomik büyüme gerekse alım gücünün özellikle Doğu illerinde ciddi artış göstermesi de, Mardin, Muş, Bitlis gibi illerdeki konut satışlarını önemli ölçüde desteklemiş durumda. Bunun yanı sıra son dönemde Marmara Bölgesi ve çevresini kapsayan mega projelerin de listenin şekillenmesinde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle köprü, otoyol ve hızlı tren yatırımlarının devreye girmesi, Balıkesir, Yalova ve Bilecik gibi şehirleri de son yıllarda yatırımcılar için cazibe merkezi haline getirmiş durumda.”